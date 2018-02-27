«Сеаты» научатся распознавать музыку

Компания Seat стала первыми производителем, интегрировавшим в свои автомобили популярное приложение для поиска музыки Shazam. Cервис начнет работать с апреля текущего года и будет доступен через специальное приложения для платформы Android Auto.

Одновременно с предоставлением персонализированных услуг, марка намерена развивать проекты в области «мобильности будущего». Для этого внутри холдинга, наряду с Cupra, появится новая компания — XMOBA. Она будет заниматься изучением перспективных трендов и бизнес-моделей, а также инвестициями в проекты, связанные с решениями в области мобильности. Первыми проектами XMOBA станет платформа justmoove, позволяющая платить за парковку, проезд по платным дорогам и заправки, и каршеринговый сервис Respiro.

Сотрудничество с Shazam было анонсировано в рамках крупнейше выставки мобильной индустрии Mobile World Congress.

Также Seat намерен стать участником инициативы правительства Каталонии по превращению Барселоны в «столицу сетей пятого поколения». В рамках проекта, начиная со следующего года, технологии 5G будет использоваться на подключенных к Сети прототипах Seat.

Весной 2017 года компания Blippar, специализирующаяся на разработке мобильных приложений, выпустила «Шазам» для автомобилей. Это приложение позволяет распознавать различные модели и узнавать их характеристики. Например, оно может показать техническую спецификацию машины, год ее выпуска и отзывы владельцев, а также приблизительную цену.

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