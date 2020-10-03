Cadillac показал карбоновое кресло седана Blackwing

Карбоновыми креслами будет оснащаться спортивный седан CT5-V Blackwing, который будет доступен начиная с лета 2021 года. Cadillac не сообщает, будут ли они доступны и для младшей модели CT4-V Blackwing. Самые мощные модификации новых спортседанов Cadillac CT4-V и CT5-V с шильдиком Blackwing позиционируются как ориентированные на гоночный трек, поэтому кроме особых настроек шасси и электронных систем, а также увеличенной мощности двигателя, они получат механическую коробку передач.