На опубликованной фотографии Cadillac показал карбоновое кресло седана Blackwing: судя по изображению, каркас сиденья будет сделан из углеволокна ради уменьшения массы. Тизер демонстрирует карбоновую спинку кресла с логотипом V-Series, который, как отмечает Cadillac, выгравирован при помощи лазера, и двумя большими отверстиями по бокам от подголовника, которые имеют чёрное глянцевое обрамление. Сиденья также будут оснащены некими «клиентоориентированными инновациями и функциями», о которых будет объявлено позже.
Карбоновыми креслами будет оснащаться спортивный седан CT5-V Blackwing, который будет доступен начиная с лета 2021 года. Cadillac не сообщает, будут ли они доступны и для младшей модели CT4-V Blackwing. Самые мощные модификации новых спортседанов Cadillac CT4-V и CT5-V с шильдиком Blackwing позиционируются как ориентированные на гоночный трек, поэтому кроме особых настроек шасси и электронных систем, а также увеличенной мощности двигателя, они получат механическую коробку передач.