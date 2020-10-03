12:00

Cadillac показал карбоновое кресло седана Blackwing

Тизер демонстрирует спинку переднего сиденья нового CT5-V

Кресло V-Series Blackwing © Cadillac
Александр Пономарев
Компания Cadillac опубликовала первое изображение переднего кресла спортивного седана CT5-V Blackwing, каркас которого будет выполнен из углеволокна.

На опубликованной фотографии Cadillac показал карбоновое кресло седана Blackwing: судя по изображению, каркас сиденья будет сделан из углеволокна ради уменьшения массы. Тизер демонстрирует карбоновую спинку кресла с логотипом V-Series, который, как отмечает Cadillac, выгравирован при помощи лазера, и двумя большими отверстиями по бокам от подголовника, которые имеют чёрное глянцевое обрамление. Сиденья также будут оснащены некими «клиентоориентированными инновациями и функциями», о которых будет объявлено позже.

Карбоновыми креслами будет оснащаться спортивный седан CT5-V Blackwing, который будет доступен начиная с лета 2021 года. Cadillac не сообщает, будут ли они доступны и для младшей модели CT4-V Blackwing. Самые мощные модификации новых спортседанов Cadillac CT4-V и CT5-V с шильдиком Blackwing позиционируются как ориентированные на гоночный трек, поэтому кроме особых настроек шасси и электронных систем, а также увеличенной мощности двигателя, они получат механическую коробку передач.