Флагманский седан Cadillac получит название Celestiq

Фронтальная часть с вертикальной светотехникой и характерной решёткой радиатора также придают флагману сходства с нынешними кроссоверами марки. GM собирается наладить для нового седана ручную сборку и выпускать его ограниченным тиражом. Салон Celestiq украсят гигантским дисплеем во всю ширину передней панели, натуральной кожей и деревом. Дата премьеры флагманского седана, даже приблизительная, пока остаётся загадкой, в то время как кроссовер Cadillac Lyriq рассекретят 2 апреля, а публичный дебют состоится на Нью-Йоркском автосалоне.