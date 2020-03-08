Флагманский седан Cadillac получит название Celestiq

Полноразмерный флагманский седан Cadillac Celestiq, прототип которого General Motors продемонстрировал на специальном мероприятии, построят на масштабируемой электрической платформе и оборудуют фирменной батарейной системой Ultium. Он будет похож на лифтбек вроде Audi A7 с плавно опускающейся к багажнику крышей, а с точки зрения дизайна седан будет использовать стилистические решения первого электромобиля марки Cadillac — кроссовера Lyriq, будучи намного длиннее него, значительно шире и ниже.
Фронтальная часть с вертикальной светотехникой и характерной решёткой радиатора также придают флагману сходства с нынешними кроссоверами марки. GM собирается наладить для нового седана ручную сборку и выпускать его ограниченным тиражом. Салон Celestiq украсят гигантским дисплеем во всю ширину передней панели, натуральной кожей и деревом. Дата премьеры флагманского седана, даже приблизительная, пока остаётся загадкой, в то время как кроссовер Cadillac Lyriq рассекретят 2 апреля, а публичный дебют состоится на Нью-Йоркском автосалоне.