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8 марта, 14:00

Флагманский седан Cadillac получит название Celestiq

Автомобиль будет оснащён электрической силовой установкой

Александр Пономарев
На мероприятии, посвящённом перспективным моделям на электротяге, концерн General Motors анонсировал появление нового флагманского седана Cadillac Celestiq.

Полноразмерный флагманский седан Cadillac Celestiq, прототип которого General Motors продемонстрировал на специальном мероприятии, построят на масштабируемой электрической платформе и оборудуют фирменной батарейной системой Ultium. Он будет похож на лифтбек вроде Audi A7 с плавно опускающейся к багажнику крышей, а с точки зрения дизайна седан будет использовать стилистические решения первого электромобиля марки Cadillac кроссовера Lyriq, будучи намного длиннее него, значительно шире и ниже.

Фронтальная часть с вертикальной светотехникой и характерной решёткой радиатора также придают флагману сходства с нынешними кроссоверами марки. GM собирается наладить для нового седана ручную сборку и выпускать его ограниченным тиражом. Салон Celestiq украсят гигантским дисплеем во всю ширину передней панели, натуральной кожей и деревом. Дата премьеры флагманского седана, даже приблизительная, пока остаётся загадкой, в то время как кроссовер Cadillac Lyriq рассекретят 2 апреля, а публичный дебют состоится на Нью-Йоркском автосалоне.