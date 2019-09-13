Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4

Cadillac CT4, по сути, пришел на смену модели ATS. Он построен на заднеприводной архитектуре Alpha 2, которая также лежит в основе моделей ATS, CTS и CT5. В длину седан достигает 4756 миллиметров, что на 13 миллиметров больше ATS, а колесная база у обоих автомобилей одинаковая и составляет 2775 миллиметров. Для всех модификаций, в том числе и базовой, доступна система полного привода с муфтой подключения передней оси.
Самая доступная версия комплектуется двигателем объемом 2,0 литра с двухпоточным турбокомпрессором и системой отключения двух цилиндров из четырех. Агрегат выдает 241 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Второй мотор в линейке – 2,7-литровый с отдачей 313 сил и 472 Нм крутящего момента. Ему положен девятидиапазонный «автомат».
Весной этого года дебютировала «заряженная» версия CT4-V, на которой тот же двигатель 2.7 форсирован до 329 лошадиных сил. Для такого седана предусмотрен задний самоблокирующийся дифференциал и адаптивная подвеска.
Вариантов исполнения несколько – Luxury, Premium Luxury и Sport. Стандартно у CT4 аналоговая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, а также двухзонный климат-контроль. В числе доступных электронных ассистентов – автопилот, который можно активировать при движении по трассе. Также имеется система выбора режимов движения – Tour, Sport, Snow/Ice, Track и настраиваемый My Mode.
Цены на модель будут объявлены в ближайшее время, а продажи в США начнутся до конца года.