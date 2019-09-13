Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4

Вариантов исполнения несколько – Luxury, Premium Luxury и Sport. Стандартно у CT4 аналоговая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, а также двухзонный климат-контроль. В числе доступных электронных ассистентов – автопилот, который можно активировать при движении по трассе. Также имеется система выбора режимов движения – Tour, Sport, Snow/Ice, Track и настраиваемый My Mode.

Цены на модель будут объявлены в ближайшее время, а продажи в США начнутся до конца года.