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12:48

Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4

Производство новинки наладят в Мичигане, а продажи стартуют до конца 2019 года

Компания Cadillac рассекретила все модификации седана CT4 для американского рынка. Выяснилось, что даже в начальной модификации модель можно будет заказать с системой полного привода.

Cadillac CT4, по сути, пришел на смену модели ATS. Он построен на заднеприводной архитектуре Alpha 2, которая также лежит в основе моделей ATS, CTS и CT5. В длину седан достигает 4756 миллиметров, что на 13 миллиметров больше ATS, а колесная база у обоих автомобилей одинаковая и составляет 2775 миллиметров. Для всех модификаций, в том числе и базовой, доступна система полного привода с муфтой подключения передней оси.

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Самая доступная версия комплектуется двигателем объемом 2,0 литра с двухпоточным турбокомпрессором и системой отключения двух цилиндров из четырех. Агрегат выдает 241 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Второй мотор в линейке – 2,7-литровый с отдачей 313 сил и 472 Нм крутящего момента. Ему положен девятидиапазонный «автомат».

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Весной этого года дебютировала «заряженная» версия CT4-V, на которой тот же двигатель 2.7 форсирован до 329 лошадиных сил. Для такого седана предусмотрен задний самоблокирующийся дифференциал и адаптивная подвеска.

Вариантов исполнения несколько – Luxury, Premium Luxury и Sport. Стандартно у CT4 аналоговая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, а также двухзонный климат-контроль. В числе доступных электронных ассистентов – автопилот, который можно активировать при движении по трассе. Также имеется система выбора режимов движения Tour, Sport, Snow/Ice, Track и настраиваемый My Mode.

Цены на модель будут объявлены в ближайшее время, а продажи в США начнутся до конца года.

Источник: Cadillac