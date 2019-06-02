Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта

Ждём на CT4-V и CT5-V могучий 4,2-литровый V8 с битурбонаддувом от CT6-V? Почему бы и нет, ведь топовая версия флагманского седана CT6 будет выпущена всего в 275 экземплярах, после чего её производство будет прекращено.