Cadillac начал прием заказов на модель, которую убьет через полгода

Седан Cadillac CT6 выпускается с 2015 года, а в прошлом году стартовали продажи в России. Его флагманская модификация CT6-V была представлена прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Главная особенность машины — эксклюзивный для нее мотор. Это первый в истории Cadillac агрегат V8 с двумя турбинами: двигатель объемом 4,2 литра снабжен двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и системой смазки с электронасосом. Отдача двигателя составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На CT6-V мотор совмещен с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом.