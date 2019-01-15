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14:36

Cadillac начал прием заказов на модель, которую убьет через полгода

Марка выпустит всего 275 седанов CT6-V — и прекратит их производство

Бренд Cadillac начал прием заказов на 550-сильный седан CT6-V. Но желающим нужно поторопиться: уже в июне производство всего семейства CT6 будет прекращено.

Седан Cadillac CT6 выпускается с 2015 года, а в прошлом году стартовали продажи в России. Его флагманская модификация CT6-V была представлена прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Главная особенность машины — эксклюзивный для нее мотор. Это первый в истории Cadillac агрегат V8 с двумя турбинами: двигатель объемом 4,2 литра снабжен двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и системой смазки с электронасосом. Отдача двигателя составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На CT6-V мотор совмещен с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Сможет ли Cadillac навязать борьбу немцам с новым роскошным седаном CT6

Большой спортседан станет самым дорогим автомобилем в линейке Cadillac — цены на него в США начинаются с отметки 88 790 долларов (5 966 000 рублей). Цены на обычный CT6 стартуют с 50 495 долларов (3 393 000 рублей), у российских дилеров его можно приобрести за 4 290 000 рублей.

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Но в планах на 2019 год значится выпуск всего 275 «заряженных» седанов для рынка США. После этого его выпуск будет свернут вместе с остальными версиями модели CT6. Это превратит Cadillac CT6-V в один из самых эксклюзивных автомобилей в современной истории американского автопрома.

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Причины — в глобальной реструктуризации концерна General Motors: она подразумевает закрытие завода Detroit-Hamtramck, на котором выпускается эта модель, и еще четырех предприятий в США и Канаде. Фабрика в Детройте прекратит свою работу 1 июня 2019 года.

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