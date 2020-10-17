Cadillac может выпустить «заряженный» Escalade

Дэйв Скьявоне, менеджер, ответственный в Cadillac за разработку Escalade нового поколения, рассказал, что клиенты марки и дилеры на протяжении многих лет просили выпустить высокопроизводительную версию Escalade — такой внедорожник мог бы получить индекс V или даже название Blackwing. Для Escalade нового поколения вопрос разработки «заряженной» версии до сих пор остаётся открытым. Если проект получит зелёный свет, внедорожник может получить мотор от седана CT5-V Blackwing.