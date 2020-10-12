11:09

Единственный седан Cadillac покинул российский рынок

Дилеры распродали последние экземпляры модели

Cadillac CT6 © Cadillac
Мария Евдокимова
Флагманский седан Cadillac CT6 ушёл с российского рынка. По данным портала Wroom, отечественные дилерские центры распродали последние экземпляры модели. Седан также исчез с официального сайта Cadillac в России.

В России Cadillac CT6 появился в 2018 году – спустя три года после премьеры в США. В прошлом году конкурент BMW 7-Series и Audi A8 пережил обновление: полноприводный седан оснастили безальтернативным 3,6-литровым «атмосферником» V6 мощностью 335 лошадиных сил, а на смену восьмидиапазонному автомату пришёл 10-ступенчатый. С места до первой «сотни» автомобиль разгонялся за 6,6 секунды. Максимальная скорость составляла 250 километров в час.

Россиянам CT6 предлагали в двух комплектациях: Sport и Platinum. В список базового оборудования седана входили светодиодные фары, тормоза Brembo, кожаный салон, а также подогрев всех сидений и функция открывания дверцы багажника «без рук».

Cadillac CT6

Cadillac

Стоимость автомобиля варьировалась от 4 850 000 рублей до 5 690 000 рублей. Для сравнения, цена Audi A8 в России стартует с 6 695 000 рублей, а BMW 7-Series – с 6 500 000 рублей. Несмотря на низкую цену по сравнению с конкурентами, Cadillac CT6 не пользовался популярностью в России: по данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года в стране было продано только 25 экземпляров седана. Это почти в 20 раз меньше, чем результат внедорожника XT5, на котором за тот же период остановили выбор 473 жителя России.

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Салон Cadillac CT6

Cadillac

Cadillac CT6 был единственным седаном, представленным в российской линейке американской марки. На сегодняшний день в неё входят три внедорожника: XT5, XT6 и Escalade. В конце нынешнего или в начале 2021 года к ней может присоединиться субкомпактный кроссовер XT4, стоимость которого на американском рынке стартует с 35 694 долларов (около 2,8 миллиона рублей).

Последний Cadillac CT6 американской сборки сошёл с конвейера 1 июня 2019 года. Автомобиль продолжают собирать в Китае для местного рынка.

Источник: Wroom, Cadillac.ru, АЕБ