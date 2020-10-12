Единственный седан Cadillac покинул российский рынок

В России Cadillac CT6 появился в 2018 году – спустя три года после премьеры в США. В прошлом году конкурент BMW 7-Series и Audi A8 пережил обновление: полноприводный седан оснастили безальтернативным 3,6-литровым «атмосферником» V6 мощностью 335 лошадиных сил, а на смену восьмидиапазонному автомату пришёл 10-ступенчатый. С места до первой «сотни» автомобиль разгонялся за 6,6 секунды. Максимальная скорость составляла 250 километров в час.

Россиянам CT6 предлагали в двух комплектациях: Sport и Platinum. В список базового оборудования седана входили светодиодные фары, тормоза Brembo, кожаный салон, а также подогрев всех сидений и функция открывания дверцы багажника «без рук».