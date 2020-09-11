Очень странный лимузин Cadillac впервые вывели на тесты

Судя по шильдику на багажнике, шестидверная модель оборудована стандартным для американского XT5 двухлитровым турбомотором мощностью 237 лошадиных сил. Кроме того, на местном рынке кроссовер можно приобрести с 3,6-литровым V6, отдача которого составляет 310 лошадиных сил. На российском рынке кроссоверы реализуются с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 199 лошадиных сил.