Очень странный лимузин Cadillac впервые вывели на тесты

Лимузин Cadillac представляет собой разрезанную пополам модификацию кроссовера XT5 с удлиненной колесной базой. В середине кузова модели инженеры разместили дополнительную вставку, имитирующую еще одну пару дверей. Скорее всего, в серийном исполнении вместо средних дверей будет расположен стандартный металлический каркас.
Судя по шильдику на багажнике, шестидверная модель оборудована стандартным для американского XT5 двухлитровым турбомотором мощностью 237 лошадиных сил. Кроме того, на местном рынке кроссовер можно приобрести с 3,6-литровым V6, отдача которого составляет 310 лошадиных сил. На российском рынке кроссоверы реализуются с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 199 лошадиных сил.
В конце июля компания Toyota показала 5,4-метровый лимузин, построенный на базе RAV4. Модель построили в рамках обучающего проекта для молодых сотрудников. В серию удлиненный RAV4 не пойдет.