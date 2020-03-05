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5 марта, 11:00

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq запитают от продвинутых батареей Ultium

Концерн GM представил электрическую платформу и новую батарейную систему

Cadillac EV Concept
Алексей Носаченко
Концерн General Motors представил масштабируемую электрическую платформу и разработанную собственными силами продвинутую батарейную систему Ultium. Уже с этого года их начнут использоваться для постройки «зеленых» моделей входящих в состав GM брендов: Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick. На апрель запланирована премьера первой электрической модели Cadillac — кроссовера Lyriq.

Электрическая «тележка» нового поколения дебютировала на беспилотнике Cruise Origin в конце января этого года. Архитектура довольно гибкая, поэтому GM может создавать на ней электрокары с передним, задним и двумя вариантами полного привода (в концерне разделяют обычную и спортивную версии). Батарея Ultium позволит таким машинах проезжать без подзарядки более 400 миль (644 километра).

Она разработана силами собственных научных подразделений GM и разрешает компоновать ячейки с учетом специфики каждой отдельной модели. Аккумуляторы-пакеты (pouch-bag) устанавливают внутри блока вертикально или горизонтально, что дает инженерам определенную свободу действий, уточняют в компании. Емкость Ultium варьируется от 50 до 200 киловатт-часов. Батарея работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.

Следующей моделью, построенной на новой платформе, станет электрический кроссовер Cadillac Lyriq, внешне похожий на Range Rover Velar. Затем состоится презентация пикапа GMC Hummer EV и Chevrolet EV. В 2022 запланирован запуск Bolt EUV, на котором впервые внедрят трассовый автопилот Super Cruise от Cadillac. Причем до 2023 года система появится еще на 23 новых моделях.

Выпускать электрокары начнут с конца 2021-го на детройтском заводе D-HAM. Сумма инвестиций в предприятие составит 2,2 миллиарда долларов.