Электрический кроссовер Cadillac Lyriq запитают от продвинутых батареей Ultium

Электрическая «тележка» нового поколения дебютировала на беспилотнике Cruise Origin в конце января этого года. Архитектура довольно гибкая, поэтому GM может создавать на ней электрокары с передним, задним и двумя вариантами полного привода (в концерне разделяют обычную и спортивную версии). Батарея Ultium позволит таким машинах проезжать без подзарядки более 400 миль (644 километра).
Она разработана силами собственных научных подразделений GM и разрешает компоновать ячейки с учетом специфики каждой отдельной модели. Аккумуляторы-пакеты (pouch-bag) устанавливают внутри блока вертикально или горизонтально, что дает инженерам определенную свободу действий, уточняют в компании. Емкость Ultium варьируется от 50 до 200 киловатт-часов. Батарея работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.
Следующей моделью, построенной на новой платформе, станет электрический кроссовер Cadillac Lyriq, внешне похожий на Range Rover Velar. Затем состоится презентация пикапа GMC Hummer EV и Chevrolet EV. В 2022 запланирован запуск Bolt EUV, на котором впервые внедрят трассовый автопилот Super Cruise от Cadillac. Причем до 2023 года система появится еще на 23 новых моделях.
Выпускать электрокары начнут с конца 2021-го на детройтском заводе D-HAM. Сумма инвестиций в предприятие составит 2,2 миллиарда долларов.