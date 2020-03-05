Электрический кроссовер Cadillac Lyriq запитают от продвинутых батареей Ultium

Электрическая «тележка» нового поколения дебютировала на беспилотнике Cruise Origin в конце января этого года. Архитектура довольно гибкая, поэтому GM может создавать на ней электрокары с передним, задним и двумя вариантами полного привода (в концерне разделяют обычную и спортивную версии). Батарея Ultium позволит таким машинах проезжать без подзарядки более 400 миль (644 километра).