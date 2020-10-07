Cadillac раскрыл дизайн внедорожника с распашными дверями

Журналисты принялись гадать по карандашным рисункам. Например, Carbuzz.com предположил, что General Motors делится дизайнерскими набросками, которые прежде были засекречены, а на последней публикации запечатлен один из вариантов облика нового Escalade «из параллельной вселенной». Motor1 в свою очередь придерживается версии, что эскиз – это намёк на появление новой модели в будущем, однако шансы на то, что она будет выглядеть именно так, крайне малы.

Внедорожник на скетчах отчасти напоминает электрический кроссовер Lyriq и седан Celestiq: вертикальная передняя оптика переходит к крыльям, а фонари выполнены в виде буквы L. Кроме того, у автомобиля отсутствует средняя стойка. Это говорит о том, что задние двери распахиваются против направления движения – не самая популярная конфигурация в автомобилестроении.