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Cadillac раскрыл дизайн внедорожника с распашными дверями

Подтверждений тому, что так будет выглядеть серийная модель, пока нет

Эскизы Ребекки Буллер, дизайнера экстерьеров Cadillac © Instagram.com/generalmotorsdesign
Лиза Будрина
В Instagram-профиле GM Design опубликовали эскизы неизвестного автомобиля, выполненные дизайнером экстерьеров Ребеккой Буллер. На этот раз на скетчах изображён внедорожник, по габаритам напоминающий Escalade, основная особенность которого – распашные двери багажника.

Журналисты принялись гадать по карандашным рисункам. Например, Carbuzz.com предположил, что General Motors делится дизайнерскими набросками, которые прежде были засекречены, а на последней публикации запечатлен один из вариантов облика нового Escalade «из параллельной вселенной». Motor1 в свою очередь придерживается версии, что эскиз это намёк на появление новой модели в будущем, однако шансы на то, что она будет выглядеть именно так, крайне малы.

Экстремальный тюнинг Cadillac

Внедорожник на скетчах отчасти напоминает электрический кроссовер Lyriq и седан Celestiq: вертикальная передняя оптика переходит к крыльям, а фонари выполнены в виде буквы L. Кроме того, у автомобиля отсутствует средняя стойка. Это говорит о том, что задние двери распахиваются против направления движения не самая популярная конфигурация в автомобилестроении.

В конце сентября GM Design поделился другими эскизами дизайнера Cadillac Эндрю Макмиллана, на которых был изображён таинственный внедорожник с брутальным дизайном и, предположительно, электрической силовой установкой. У него были вертикальные ходовые огни и щитообразная радиаторная решетка с логотипом по центру. Тогда же была озвучена версия, что это один из вариантов внешности будущего электромобиля, который разделит платформу с GMC Hummer EV.

Источник: Instagram.com/generalmotorsdesign