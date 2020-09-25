Cadillac раскрыл дизайн таинственного внедорожника

Внедорожник на рисунке имеет характерные черты фирменного стиля Cadillac: щитообразную радиаторную решетку с логотипом по центру и вертикальные ходовые огни. Автомобиль выглядит непропорциональным, у него широкая передняя часть, массивные арки и огромные колёса, при этом лобовое стекло изображено слишком узким, а линия крыши – низкой. В целом облик внедорожника выглядит более брутальным, чем нынешние модели марки.

Можно предположить, что на эскизе, нарисованном креативным дизайнером Cadillac Эндрю Макмилланом, запечатлен один из вариантов внешности будущего электромобиля, который разделит платформу с GMC Hummer EV. Последний ранее раскрыли на официальных тизерах и пообещали представить публике 20 октября 2020 года.