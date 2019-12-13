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12:06

Cadillac вернет автомобилям реальные названия

Американский бренд откажется от использования индексов

Лиза Будрина
Президент Cadillac Стив Карлайл заявил журналистам, что марка не будет использовать буквенно-цифровые обозначения для своих будущих электромобилей. При этом он не уточнил, намерена ли компания воскресить старые названия моделей, такие как Seville или Eldorado, или придумать и зарегистрировать принципиально новые торговые марки.

Первым реальное имя получит электромобиль, который покажут уже в 2020 году. Потом полноценные названия будут присваиваться моделям по мере их появления. Пока же Cadillac использует обычное название только для внедорожника Escalade, а все остальные автомобили обозначены индексами – например, кроссоверы XT4, XT5 и XT6.

На российском рынке бренд представлен упомянутыми кроссоверами, внедорожником Escalade и седаном CT6. За 11 месяцев текущего года в стране было продано 819 новых автомобилей Cadillac, что на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По собственной информации «Мотора», самой популярной моделью марки в России является Escalade, который с начала года разошелся в количестве 536 экземпляров. На втором месте по объемам продаж XT5 (244 штук).

Источник: Motor1.com