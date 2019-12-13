Cadillac вернет автомобилям реальные названия

Первым реальное имя получит электромобиль, который покажут уже в 2020 году. Потом полноценные названия будут присваиваться моделям по мере их появления. Пока же Cadillac использует обычное название только для внедорожника Escalade, а все остальные автомобили обозначены индексами – например, кроссоверы XT4, XT5 и XT6.

На российском рынке бренд представлен упомянутыми кроссоверами, внедорожником Escalade и седаном CT6. За 11 месяцев текущего года в стране было продано 819 новых автомобилей Cadillac, что на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.