На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана

В дилерском центре, где она покупала седан, ей сказали, что на автомобиль больше не распространяется гарантия и предложили заплатить за замену дисплея 1200 долларов. Заодно отметив, что они постоянно сталкиваются с аналогичной проблемой на «Кадиллаках» возрастом три-четыре года. Как выяснилось, GM выпустил два бюллетеня для дилеров в 2014 и 2017 году, описывающих расслоение и пузырение сенсорных экранов. Проблема касается моделей ATS 2013-2017 годов, SRX 2013-2016 годов, XTS 2013-2017 годов, CTS 2014-2017 годов и Escalade 2014-2017 годов.