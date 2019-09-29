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16:00

На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана

Владельцы «Кадиллаков» негодуют из-за неисправности дисплея

Концерн General Motors столкнулся с коллективным судебным иском, связанным с экраном информационно-развлекательной системы Cadillac CUE.

Коллективный судебный иск подан в окружной суд США по округу Нью-Джерси. В нём утверждается, что сенсорные дисплеи информационно-развлекательной системы Cadillac User Experience могут трескаться, расслаиваться, пузыриться и в итоге вообще перестают реагировать на касания. К примеру, Тоня Гручац из Нью-Джерси приобрела свой Cadillac ATS новым в 2014 году и аккурат после истечения гарантийного срока (четыре года или 50000 миль) столкнулась с неисправностью сенсорного экрана на центральной консоли.

В дилерском центре, где она покупала седан, ей сказали, что на автомобиль больше не распространяется гарантия и предложили заплатить за замену дисплея 1200 долларов. Заодно отметив, что они постоянно сталкиваются с аналогичной проблемой на «Кадиллаках» возрастом три-четыре года. Как выяснилось, GM выпустил два бюллетеня для дилеров в 2014 и 2017 году, описывающих расслоение и пузырение сенсорных экранов. Проблема касается моделей ATS 2013-2017 годов, SRX 2013-2016 годов, XTS 2013-2017 годов, CTS 2014-2017 годов и Escalade 2014-2017 годов.