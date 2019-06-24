Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW

До нашего рынка Cadillac CT6 добрался с безальтернативным бензиновым «атмосферником» объемом 3,6 литра и мощностью 335 лошадиных сил, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. С нуля о «сотни» четырехдверка разгоняется за 6,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Уже в «базе» седан укомплектован светодиодными фарами головного света, тормозной системой Brembo, подогревом всех кресел и функцией открывания багажника без помощи рук. Помимо всего перечисленного, автомобиль оборудован мультимедийной системой с 10,2-дюймовым экраном и двух- либо четырехзонным климат-контролем в зависимости от комплектации.
В числе ассистентов вождения указаны система кругового обзора, система ночного видения (для топового исполнения Platinum), а также система предотвращения столкновения с пешеходами, которая может применить экстренное торможение.
На российском рынке обновленные Cadillac CT6 пока продают по предзаказам. Поставки автомобилей дилерам уже начались.
С 1 июня 2019 года Cadillac прекратил производство и продажи CT6 на американском рынке. Производство модели теперь осуществляется только на мощностях китайского завода бренда. При этом в США некоторое время седан еще был доступен для покупки – в «прощальной» версии CT6-V с твин-турбо «восьмеркой» Blackwing.