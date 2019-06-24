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18:26

Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW

На российском рынке модель CT6 предложат в двух исполнениях

Компания Cadillac объявила стоимость обновленного флагманского седана CT6 в России. Цены варьируются в диапазоне от 4 850 000 рублей за версию Sport до 5 690 000 рублей за Platinum. Для сравнения, конкурирующий седан Audi A8, оснащенный 340-сильным мотором, стоит от 6,2 миллиона рублей, 340-сильная BMW 7-Series – от 7,2 миллиона, 367-сильный Mercedes-Benz S-Class – от 8 миллионов, а 315-сильный Lexus LS обойдется минимум в 5,6 миллиона рублей.
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До нашего рынка Cadillac CT6 добрался с безальтернативным бензиновым «атмосферником» объемом 3,6 литра и мощностью 335 лошадиных сил, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. С нуля о «сотни» четырехдверка разгоняется за 6,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Уже в «базе» седан укомплектован светодиодными фарами головного света, тормозной системой Brembo, подогревом всех кресел и функцией открывания багажника без помощи рук. Помимо всего перечисленного, автомобиль оборудован мультимедийной системой с 10,2-дюймовым экраном и двух- либо четырехзонным климат-контролем в зависимости от комплектации.

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В числе ассистентов вождения указаны система кругового обзора, система ночного видения (для топового исполнения Platinum), а также система предотвращения столкновения с пешеходами, которая может применить экстренное торможение.

На российском рынке обновленные Cadillac CT6 пока продают по предзаказам. Поставки автомобилей дилерам уже начались.

С 1 июня 2019 года Cadillac прекратил производство и продажи CT6 на американском рынке. Производство модели теперь осуществляется только на мощностях китайского завода бренда. При этом в США некоторое время седан еще был доступен для покупки в «прощальной» версии CT6-V с твин-турбо «восьмеркой» Blackwing.

Источник: Cadillac.ru
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