Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW

В числе ассистентов вождения указаны система кругового обзора, система ночного видения (для топового исполнения Platinum), а также система предотвращения столкновения с пешеходами, которая может применить экстренное торможение.

На российском рынке обновленные Cadillac CT6 пока продают по предзаказам. Поставки автомобилей дилерам уже начались.