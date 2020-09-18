Cadillac XT4 научили узнавать владельца в лицо

В компании новую функцию описывают как «самую современную систему бесключевого доступа» и отмечают, что она сможет работать в любое время суток и при любой погоде.
Система использует сдвоенную инфракрасную камеру с адаптивной подсветкой, встроенную в центральную стойку кузова. Когда владелец приближается к автомобилю, система ловит сигнал от его мобильного телефона по Bluetooth и «просыпается»: она сканирует лицо, после чего открывает двери и позволяет завести двигатель без ключа.
Cadillac
В целях безопасности новую систему снабдили дополнительными функциями – возможностью разблокировки автомобиля по отпечатку пальца или паролю. Она поддерживает восемь профилей, в том числе профиль администратора, который может разрешить доступ ещё семи владельцам.
Установка системы на Cadillac XT4 в Китае обойдётся в 10 000 юаней, или 1480 долларов.
Кроме Face ID, кроссовер получит мультимедийную систему Cadillac User Experience (CUE) с Apple CarPlay и голосовым помощником, способным распознавать до 214 команд. Цена XT4 на китайском рынке варьируется от 259 700 юаней до 391 700 юаней (от 38 379 до 57 870 долларов). В России кроссовер не представлен.