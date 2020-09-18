Cadillac XT4 научили узнавать владельца в лицо

В компании новую функцию описывают как «самую современную систему бесключевого доступа» и отмечают, что она сможет работать в любое время суток и при любой погоде.

Система использует сдвоенную инфракрасную камеру с адаптивной подсветкой, встроенную в центральную стойку кузова. Когда владелец приближается к автомобилю, система ловит сигнал от его мобильного телефона по Bluetooth и «просыпается»: она сканирует лицо, после чего открывает двери и позволяет завести двигатель без ключа.