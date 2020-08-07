Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq

В основе первого серийного электрокара лежит новая платформа General Motors, разработанная специально для автомобилей с электрической силовой установкой. Её основным стуктурным элементом является инновационная батарея Ultium, расположенная таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальное распределение веса по осям.
Ultium отличает от прочих аккумуляторов химический состав: содержание редкоземельного кобальта в нём снижено более чем на 70 процентов по сравнению с нынешними батареями GM. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.
Ёмкость батареи — 100 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода около 483 километров. Для сравнения, самая «дальнобойная» модификация Tesla Model X Long Range Plus проезжает на одной зарядке более 3565 километров, так что по этому показателю Lyriq проигрывает конкуренту. По другим характеристикам сравнивать Lyriq и Model X пока рано, потому что в Cadillac не раскрывают ни мощность силовой установки, ни динамические характеристики кроссовера.
Во время презентации особое внимание уделили дизайну Lyriq. По словам исполнительного директора Cadillac Design Эндрю Смита, кроссовер демонстрирует новый виток развития фирменной стилистики бренда: её отличают плавные линии, низкая линия крыши (она увенчана коротким спойлером) и обилие светящихся элементов: подсветка встроена в нижнюю часть фальшрадиаторной решётки, выдвижные дверные ручки и даже в эмблему.
Центральное место в салоне занимает 33-дюймовый экран с самой высокой плотностью пикселей в автомобильной промышленности. Он отображает более миллиарда цветов, что в 64 раза больше, чем стандартные дисплеи в других автомобилях. Ещё одна необычная деталь – проекционный дисплей с двумя виртуальными панелями. На ближней отображается скорость и направление движения, на дальней – подсказки навигации.
Для Lyriq заявлены продвинутый круиз-контроль Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения, система автоматической парковки с дистанционным управлением и аудиосистема AKG Studio с 19 динамиками и функцией шумоподавления.
По предварительным данным, Lyriq появится на рынке в 2021 году и станет флагманом будущей линейки электромобилей GM. В будущем компанию ему составят электрический семейный кроссовер с тремя рядами сидений и батарейный аналог нынешнего XT4, фигурирующий под именем SUV EV. Кроме того, в линейке марки появятся полноразмерный внедорожник «с ДНК» Escalade и имиджевый Celestiq Statement Vehicle — оба с электрическими силовыми установками.