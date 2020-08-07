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Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq

Электромобиль уступает по запасу хода Tesla Model X

Cadillac Lyriq © Cadillac
Лиза Будрина
Компания Cadillac наконец представила новинку, о которой говорят с прошлого года: первый электрический кроссовер Lyriq, на 80–85 процентов готовый к серийному производству. Большую часть презентации уделили технической начинке модели и её дизайну, но умолчали о силовой установке электромобиля и его динамических характеристиках.

В основе первого серийного электрокара лежит новая платформа General Motors, разработанная специально для автомобилей с электрической силовой установкой. Её основным стуктурным элементом является инновационная батарея Ultium, расположенная таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальное распределение веса по осям.

Ultium отличает от прочих аккумуляторов химический состав: содержание редкоземельного кобальта в нём снижено более чем на 70 процентов по сравнению с нынешними батареями GM. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.

Ultium

Ёмкость батареи — 100 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода около 483 километров. Для сравнения, самая «дальнобойная» модификация Tesla Model X Long Range Plus проезжает на одной зарядке более 3565 километров, так что по этому показателю Lyriq проигрывает конкуренту. По другим характеристикам сравнивать Lyriq и Model X пока рано, потому что в Cadillac не раскрывают ни мощность силовой установки, ни динамические характеристики кроссовера.

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Во время презентации особое внимание уделили дизайну Lyriq. По словам исполнительного директора Cadillac Design Эндрю Смита, кроссовер демонстрирует новый виток развития фирменной стилистики бренда: её отличают плавные линии, низкая линия крыши (она увенчана коротким спойлером) и обилие светящихся элементов: подсветка встроена в нижнюю часть фальшрадиаторной решётки, выдвижные дверные ручки и даже в эмблему.

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Центральное место в салоне занимает 33-дюймовый экран с самой высокой плотностью пикселей в автомобильной промышленности. Он отображает более миллиарда цветов, что в 64 раза больше, чем стандартные дисплеи в других автомобилях. Ещё одна необычная деталь проекционный дисплей с двумя виртуальными панелями. На ближней отображается скорость и направление движения, на дальней подсказки навигации.

Для Lyriq заявлены продвинутый круиз-контроль Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения, система автоматической парковки с дистанционным управлением и аудиосистема AKG Studio с 19 динамиками и функцией шумоподавления.

По предварительным данным, Lyriq появится на рынке в 2021 году и станет флагманом будущей линейки электромобилей GM. В будущем компанию ему составят электрический семейный кроссовер с тремя рядами сидений и батарейный аналог нынешнего XT4, фигурирующий под именем SUV EV. Кроме того, в линейке марки появятся полноразмерный внедорожник «с ДНК» Escalade и имиджевый Celestiq Statement Vehicle — оба с электрическими силовыми установками.

Источник: Cadillac