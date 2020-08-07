Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq

В основе первого серийного электрокара лежит новая платформа General Motors, разработанная специально для автомобилей с электрической силовой установкой. Её основным стуктурным элементом является инновационная батарея Ultium, расположенная таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальное распределение веса по осям.

Ultium отличает от прочих аккумуляторов химический состав: содержание редкоземельного кобальта в нём снижено более чем на 70 процентов по сравнению с нынешними батареями GM. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.