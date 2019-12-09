Обновленный Cadillac XT5 для России лишился мотора V6 и подешевел

Внешне рестайлинговый XT5 можно отличить по немного измененной решетке радиатора и иным нижним секциям бамперов. Фары теперь светодиодные уже в базовой комплектации.
Также в стандартном оснащении рестайлинговая версия получила камеру заднего вида, систему контроля движения в полосе, передний и задний парктроники, а также систему распознавания пешеходов и определения расстояния до идущего впереди автомобиля.
Дополнительно кроссовер можно оснастить новой для модели функцией ночного видения, которая позволяет автомобилю распознавать объекты на расстоянии до 30 метров в условиях плохого освещения. Изображение выводится на экран приборной панели.
Со старта салон XT5 отделан кожей в сочетании с натуральным деревом, углеволокном и металлом. При этом большая часть элементов отделки салона изготовлена вручную, а в базовой комплектации модель оснащается панорамной крышей.
Рестайлинговую версию XT5 для американского рынка представили в июле этого года. В моторной гамме для США два агрегата: двухлитровый LSY мощностью 240 лошадиных сил и 3,6-литровый V6 на 314 сил. Вместо восьмиступенчатого автомата оба двигателя комплектуются девятидиапазонной коробкой.
В Россию приедет только двухлитровая «турбочетверка», мощность которой дефорсировали до 200 сил. Дорейстайлинговый кроссовер на отечественном рынке предлагался с V-образной «шестеркой».
Сейчас дореформенный XT5 в «базе» на сайте российского представительства стоит от 3 690 000 рублей. Топовая версия Platinum обойдется минимум в 4 440 000 рублей.