Обновленный Cadillac XT5 для России лишился мотора V6 и подешевел

Внешне рестайлинговый XT5 можно отличить по немного измененной решетке радиатора и иным нижним секциям бамперов. Фары теперь светодиодные уже в базовой комплектации.

Также в стандартном оснащении рестайлинговая версия получила камеру заднего вида, систему контроля движения в полосе, передний и задний парктроники, а также систему распознавания пешеходов и определения расстояния до идущего впереди автомобиля.