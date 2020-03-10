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19:48

Cadillac отложил премьеру первой электрической модели из-за коронавируса

Кроссовер Lyriq должен была дебютировать в апреле на автосалоне в Нью-Йорке

Анастасия Дубина
Компания Cadillac решила отложить публичный дебют новой электрической модели Lyriq из-за вспышки коронавируса. Изначально автомобиль должны были представить на апрельском автосалоне в Нью-Йорке.

Проведение автосалона в Нью-Йорке все еще остается под вопросом — организаторы заверяют, что делают все возможное, чтобы избежать его отмены вплоть до установки огромного количества точек для дезинфекции рук. Однако есть все основания полагать, что выставку все же постигнет участь салонов в Пекине и Женеве.

В связи с этим многие автопроизводители, которые и без того потеряли огромные суммы на автосалоне в Женеве, который отменили за несколько дней до открытия, заранее отказываются от премьер. Так, по данным The Verge, поступила и компания Cadillac.

В начале апреля марка должна была представить в Нью-Йорке новую электрическую модель Lyriq, но руководство решило отложить презентацию на неопределенный срок. Пока что никаких данных о новой дате дебюта нет. Компания пересматривает дальнейшие планы и ищет наиболее оптимальные и безопасные для зрителей варианты. Не исключено, что презентацию и вовсе перенесут в онлайн.

В основе нового кроссовера будет лежать масштабируемая платформа для электрокаров, а питать автомобиль будет продвинутая батарейная система Ultium, которую компания разработала своими силами. Запас хода автомобиля с ней будет достигать 644 километров.