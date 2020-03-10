Cadillac отложил премьеру первой электрической модели из-за коронавируса

Проведение автосалона в Нью-Йорке все еще остается под вопросом — организаторы заверяют, что делают все возможное, чтобы избежать его отмены вплоть до установки огромного количества точек для дезинфекции рук. Однако есть все основания полагать, что выставку все же постигнет участь салонов в Пекине и Женеве.

В связи с этим многие автопроизводители, которые и без того потеряли огромные суммы на автосалоне в Женеве, который отменили за несколько дней до открытия, заранее отказываются от премьер. Так, по данным The Verge, поступила и компания Cadillac.