Компания показали тизер новинки на 90-й церемонии вручения премии «Оскар»

Пульс

Cadillac раскрыл детали внешности самого маленького кроссовера

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5 марта 2018

В рамках 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» компания Cadillac показала тизер кроссовера XT4 – самого маленького и доступного в линейке марки. Публичный дебют новинки состоится 27 марта текущего года на специальном мероприятии в арт-пространстве Cadillac House.

По предварительной информации, Cadillac XT4 получит двухлитровую «турбочетверку», мощностью которой составит около 250 лошадиных сил, а также «умеренную» гибридную установку. Такая есть, например, у китайской версии старшего XT5. В оснащение кроссовера войдет трассовый автопилот Super Cruise.

Видео с YouTube-канала Cadillac.

Ожидается, что XT4 позволит автопроизводителю увеличить продажи в Китае. Конкурентами вседорожника будут, в частности, BMW X3 и Lexus NX.

Продажи новинки на североамериканском рынке начнутся осенью 2018 года.

Сейчас самым маленьким кроссовером Cadillac является XT5. На российском рынке цены на этот вседорожник начинаются с 2 990 000 рублей.

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