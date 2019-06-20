Cadillac XT5 обновился и получил новый мотор

Обновленный XT5 можно узнать по новому узору радиаторной решетки, светодиодным модулям в головной оптике, чуть иной форме наружных зеркал, а также дворнику, спрятанному под задним спойлером. Поменяется и рисунок фонарей, а их цвет теперь различатется в зависимости от уровня оснащения.

В салоне появилась «мультимедиа» Cue третьего поколения, управлять которой можно с помощью шайбы на центральном тоннеле. Кроме того, зеркало заднего вида стало больше и лишилось рамок. Как и раньше, на него можно вывести изображение с задней камеры в высоком разрешении.