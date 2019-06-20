Cadillac XT5 обновился и получил новый мотор

Обновленный XT5 можно узнать по новому узору радиаторной решетки, светодиодным модулям в головной оптике, чуть иной форме наружных зеркал, а также дворнику, спрятанному под задним спойлером. Поменяется и рисунок фонарей, а их цвет теперь различатется в зависимости от уровня оснащения.
В салоне появилась «мультимедиа» Cue третьего поколения, управлять которой можно с помощью шайбы на центральном тоннеле. Кроме того, зеркало заднего вида стало больше и лишилось рамок. Как и раньше, на него можно вывести изображение с задней камеры в высоком разрешении.
От «младшей» модели XT4 обновленный кроссовер унаследовал 241-сильную «турбочетверку» LSY объемом 2 литра с функцией отключения двух цилиндров. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат, привод — полный, с индивидуальными муфтами подключения задних колес.
На китайском рынке модель появится уже в третьем квартале 2019 года, до США кроссоверы доедут только в конце года, а следом обновленный XT5 поступит в продажу в России.
Текущая версия Cadillac XT5 доступна на российском рынке с атмосферным двигателем V6 3.6, выдающим 314 лошадиных сил и 368 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат с подрулевыми лепестками. Начальная цена кроссовера составляет 2 990 000 рублей