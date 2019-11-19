В Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Причина такого радикального шага заключается в том, что у властей Калифорнии есть полномочия регулировать требования по уровню вредных выбросов на территории своего штата, вне зависимости от Белого Дома. Администрация президента США Дональда Трампа недавно предприняла попытку лишить Калифорнию такой привилегии, в чем ее поддержали все попавшие под запрет автопроизводители.

Запрет вступит в силу с января следующего года, пишет Reuters. Власти штата будут закупать автомобили только у тех производителей, которые признают право Калифорнии устанавливать собственные нормы выбросов, которые ощутимо жестче, чем общеамериканские. В список лояльных компаний вошли Ford, Honda, BMW и Volkswagen — в июле все эти марки заключили со штатом соглашение о том, что они готовы следовать более высоким требованиям в плане экологии.