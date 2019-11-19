В Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Причина такого радикального шага заключается в том, что у властей Калифорнии есть полномочия регулировать требования по уровню вредных выбросов на территории своего штата, вне зависимости от Белого Дома. Администрация президента США Дональда Трампа недавно предприняла попытку лишить Калифорнию такой привилегии, в чем ее поддержали все попавшие под запрет автопроизводители.
Запрет вступит в силу с января следующего года, пишет Reuters. Власти штата будут закупать автомобили только у тех производителей, которые признают право Калифорнии устанавливать собственные нормы выбросов, которые ощутимо жестче, чем общеамериканские. В список лояльных компаний вошли Ford, Honda, BMW и Volkswagen — в июле все эти марки заключили со штатом соглашение о том, что они готовы следовать более высоким требованиям в плане экологии.
Требования Калифорнии относительно выбросов поддержали еще 13 американских штатов — они также ввели у себя аналогичные правила для автопроизводителей. Помимо запретов на неэкологичные машины, государственным органам Калифорнии запретили покупать седаны с ДВС, за исключением некоторых транспортных средств, которые работают в сфере безопасности.
Руководство штата уже не первый год ведет активную агитационную кампанию за электромобили — в прошлом году был представлен законопроект о полном запрете машин с ДВС. Автор документа предложил просто не регистрировать в штате новые автомобили с не нулевым уровнем выбросов. Если законопроект одобрят, он вступит в силу уже в 2040 году.