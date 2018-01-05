Власти Калифорнии готовятся ввести запрет на продажу машин с ДВС

Член Законодательного собрания Калифорнии Фил Тинг представил законопроект, который запрещает продажу в штате новых автомобилей, оснащенных бензиновым или дизельным двигателем. В случае одобрения, документ вступает в силу с 1 января 2040 года, сообщает Carscoops.

Законопроект под названием «Закон о чистых автомобилях 2040» подразумевает отказ в государственной регистрации транспортных средств не с нулевым уровнем выброса вредных веществ. Приобрести можно будет только автомобиль с электрическим мотором или силовой установкой на топливных элементах.

Honda Clarity Fuel Cell — один из автомобилей, который можно будет приобрести после вступления в силу «Закона о чистых автомобилях 2040». Он оснащается силовой установкой на водородных топливных элементах.

В документе также указывается, что «для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов не допускаются выбросы загрязнителей или парниковых газов в любом рабочем режиме или состоянии». Действие законопроекта не будет распространяться на коммерческие автомобили массой более 4535 килограммов и машины, принадлежащие жителям других штатов.

О введении запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее заявили власти Китая. На это стане потребуется около 20 лет. Также аналогичные запреты намерены ввести в Великобритании и Франции.