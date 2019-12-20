Электрический кроссовер Fisker получит «Калифорнийский режим»

На официальной странице Fisker на фейсбуке появился новый тизер нового режима, который запатентован компанией и «одобрен океанским бризом». Суть новой опции довольно простая — нажатием одной кнопки можно открыть сразу все окна. Несмотря на то, что многие автомобили оснащаются аналогичным режимом, только у кроссовера Fisker открываются сразу девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника.
В качестве силовой установки выступают два электромотора, которые питаются от аккумуляторной батареи емкостью 80 киловатт-часов. По предварительным данным, запас хода достигнет 483 километров.
Прием заказов начался еще 27 ноября, но клиенты получат свои автомобили только через два года, в начале 2022-го. Кроме того, электромобиль Ocean еще не представляли публике — премьера намечена на 7 января 2020 года. Она состоится в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.