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16:31

Электрический кроссовер Fisker получит «Калифорнийский режим»

В компании рассказали, в чем будет заключаться загадочная опция

Анастасия Дубина
Американская компания Fisker рассказала о необычном «режиме Калифорнии» (California mode), который появится в новом электрическом кроссовере Ocean. Марка уже начала собирать предзаказы, но серийное производство будет запущено не раньше второй половины 2021 года.

На официальной странице Fisker на фейсбуке появился новый тизер нового режима, который запатентован компанией и «одобрен океанским бризом». Суть новой опции довольно простая — нажатием одной кнопки можно открыть сразу все окна. Несмотря на то, что многие автомобили оснащаются аналогичным режимом, только у кроссовера Fisker открываются сразу девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника.

В качестве силовой установки выступают два электромотора, которые питаются от аккумуляторной батареи емкостью 80 киловатт-часов. По предварительным данным, запас хода достигнет 483 километров.

Прием заказов начался еще 27 ноября, но клиенты получат свои автомобили только через два года, в начале 2022-го. Кроме того, электромобиль Ocean еще не представляли публике — премьера намечена на 7 января 2020 года. Она состоится в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.