Бывший дизайнер Jaguar анонсировал необычный электровнедорожник

Машина получит батарею на 42 киловатт-час, которая обеспечит запас хода без подзарядки до 275 километров, а в качестве опции предложат аккумулятор с быстрой зарядкой всего за 10 минут. Заявлено, что стоимость Callum Skye составит от 80 до 110 тысяч фунтов, а приём заказов уже открыт — все желающие получить электромобиль должны внести депозит в 500 фунтов и ждать официальной премьеры, на которой раскроют все детали о новинке.