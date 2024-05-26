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Новости
Опубликовано 26 мая 2024, 17:30
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Бывший дизайнер Jaguar анонсировал необычный электровнедорожник

Проект получил название Skye
Бывший дизайнер Jaguar анонсировал футуристичный электровнедорожник Skye. Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллам, создавший собственную студию Callum, анонсировал новый проект. На мероприятии Concours on Savile Row в Лондоне специалист показал футуристичный внедорожник Skye с полностью электрической силовой установкой. Новую модель, которая отличается от всего, что в данный момент представлено на рынке, предложат покупателям в двух версиях — дорожном варианте для асфальтовых магистралей и внедорожном исполнении для пересечённой местности.
Бывший дизайнер Jaguar анонсировал необычный электровнедорожник
© Callum
Александр Пономарёв

Электромобиль получил кузов в стиле багги, а салон будет сделан нарочито лаконичным. Заявлена компоновка по схеме 2+2, но создатели Skye сразу предупреждают, что на втором ряду поместятся в лучшем случае дети, но зато сиденья можно будет сложить и увеличить багажник. На центральной консоли в форме колонны появятся поворотные диски с сенсорным экраном для управления климатической системой и другими ключевыми функциями.

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Сдержанная приборная панель создана с прицелом на максимальную функциональность, а мультимедиа с сенсорным экраном получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Имея длину 4047 миллиметров, ширину 1900 миллиметров и массу всего 1150 килограммов, Skye может похвастаться характеристиками спортивного автомобиля — разгон до 100 километров в час составит менее четырёх секунд.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Callum

Машина получит батарею на 42 киловатт-час, которая обеспечит запас хода без подзарядки до 275 километров, а в качестве опции предложат аккумулятор с быстрой зарядкой всего за 10 минут. Заявлено, что стоимость Callum Skye составит от 80 до 110 тысяч фунтов, а приём заказов уже открыт — все желающие получить электромобиль должны внести депозит в 500 фунтов и ждать официальной премьеры, на которой раскроют все детали о новинке.

Источник:Callum
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Электрокары
#Внедорожники