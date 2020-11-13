Chevrolet завершил продажи Camaro в России

Chevrolet Camaro предлагался на российcком рынке с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который выдавал 238 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару двигателю составлял восьмидиапазонный автомат. Новый Camaro оценивался в три миллиона рублей, особую версию Camaro Black Edition можно было купить за 3,3 миллиона рублей, а ярко-желтый Camaro Shock Edition – за 3,4 миллиона рублей.
Кто в Америке был быстрее масл-каров?
Что касается продаж в 2020 году, то лучшим месяцем для Chevrolet Camaro оказался март, когда было куплено 12 экземпляров. В апреле, в период локдауна, удалось реализовать всего одну машину, а в мае – ни одной. За три летних месяца было продано четыре автомобиля, в сентябре – ноль. Для сравнения, за весь 2019 года на российском рынке было продано 268 экземпляров Camaro. С таким результатом он стал самым популярным новым спорткаром в стране.
Теперь американский Chevrolet представлен в стране двумя внедорожниками: Tahoe, который стоит от 4 990 000 рублей и комплектуется двигателем 6.2 V8 (426 сил), и Traverse (от 3 495 000 рублей за версию с 318-сильным V6 объемом 3,6 литра). Всего за десять месяцев 2020 года в России реализовали 460 новых автомобилей Chevrolet, что на 97 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Кроме того, из Узбекистана в Россию возят бюджетные модели марки: Spark (от 759 900 рублей), Nexia (709 900 рублей) и Cobalt (759 900 рублей). Их продают бывшие дилеры Ravon, и в общей статистике по продажам, которую собирает Ассоциация европейского бизнеса, эти модели не отражены.