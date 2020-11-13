Chevrolet завершил продажи Camaro в России

Chevrolet Camaro предлагался на российcком рынке с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который выдавал 238 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару двигателю составлял восьмидиапазонный автомат. Новый Camaro оценивался в три миллиона рублей, особую версию Camaro Black Edition можно было купить за 3,3 миллиона рублей, а ярко-желтый Camaro Shock Edition – за 3,4 миллиона рублей.

Что касается продаж в 2020 году, то лучшим месяцем для Chevrolet Camaro оказался март, когда было куплено 12 экземпляров. В апреле, в период локдауна, удалось реализовать всего одну машину, а в мае – ни одной. За три летних месяца было продано четыре автомобиля, в сентябре – ноль. Для сравнения, за весь 2019 года на российском рынке было продано 268 экземпляров Camaro. С таким результатом он стал самым популярным новым спорткаром в стране.