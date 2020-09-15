Презрительное прозвище «пони-кары» не мешало им быстро разгоняться и круто поворачивать

В середине шестидесятых годов среднеразмерные и полноразмерные «мускулы», оснащенные гигантскими тяжелыми двигателями биг-блок, — то есть, агрегатами, объем которых, как правило, превышал 400 кубических дюймов или 6,6 литра — правили в дрэг-рейсинге и гонках NASCAR. Там, где требовалось «прожечь» короткий прямой отрезок под аккомпанемент артиллерийского грохота V8 или часами поворачивать в левую сторону на запредельных скоростях, им не находилось равных во всем мире. На фоне мидсайз-атлетов относительно небольшие Plymouth Barracuda, Ford Mustang и Chevrolet Camaro напоминали юнцов, пытающихся понять свое предназначение в бушующем мире автоспорта.

На старте своей рыночной карьеры популярные купе и фастбеки были обделены по-настоящему большими двигателями, и это обстоятельство ставило крест на успешном участии в дрэговом классе Super Stock. Крайслеровцы, впрочем, совместно с перформанс-специалистами Hurst выпустили ограниченную партию специальных Plymouth Barracuda и Dodge Dart с 7,0-литровыми Hemi 426 фактической мощностью около полтысячи «лошадей» на радость профессиональным гонщикам, болельщикам и… телезрителям — красная Barracuda Super Stock снялась в триллере «Шоссе смерти», здорово украсив собой откровенно среднюю ленту.