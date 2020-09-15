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Кто в Америке был быстрее масл-каров?

Презрительное прозвище «пони-кары» не мешало им быстро разгоняться и круто поворачивать

Асатур Бисембин
Рассказываем, почему относительно компактные купе для гонок SCCA Trans-Am с «маленькими» моторами были круче своих старших братьев, вооруженных двигателями-монстрами.

«Не рулятся, не поворачивают, не тормозят», — именно так ведут себя канонические американские автомобили с претензией на спорт, согласно стереотипному и, увы, появившемуся не на пустом месте представлению. В первую очередь штамп относится к масл-карам золотой эпохи шестидесятых, которые, как правило, не отличались благородными ездовыми манерами. Но были в те времена и исключения, хвала его величеству автоспорту! Регламент соревнований SCCA Trans-Am превратил компактные «заряженные» пони-кары из летающих кувалд в относительно точный инструмент для треков европейского типа и дорог общего пользования. Сегодня мы поговорим о самых знаменитых из славного племени, доказавших, что объем двигателя важен далеко не всегда.

В середине шестидесятых годов среднеразмерные и полноразмерные «мускулы», оснащенные гигантскими тяжелыми двигателями биг-блок, — то есть, агрегатами, объем которых, как правило, превышал 400 кубических дюймов или 6,6 литра — правили в дрэг-рейсинге и гонках NASCAR. Там, где требовалось «прожечь» короткий прямой отрезок под аккомпанемент артиллерийского грохота V8 или часами поворачивать в левую сторону на запредельных скоростях, им не находилось равных во всем мире. На фоне мидсайз-атлетов относительно небольшие Plymouth Barracuda, Ford Mustang и Chevrolet Camaro напоминали юнцов, пытающихся понять свое предназначение в бушующем мире автоспорта.

На старте своей рыночной карьеры популярные купе и фастбеки были обделены по-настоящему большими двигателями, и это обстоятельство ставило крест на успешном участии в дрэговом классе Super Stock. Крайслеровцы, впрочем, совместно с перформанс-специалистами Hurst выпустили ограниченную партию специальных Plymouth Barracuda и Dodge Dart с 7,0-литровыми Hemi 426 фактической мощностью около полтысячи «лошадей» на радость профессиональным гонщикам, болельщикам и… телезрителям — красная Barracuda Super Stock снялась в триллере «Шоссе смерти», здорово украсив собой откровенно среднюю ленту.

Plymouth Barracuda Super Stock. Кадр из фильма «Шоссе смерти»

New Line Cinema

Интересно, что в исторических архивах Chrysler отсутствует упоминание о количестве редких и ценных модификаций для дрэг-рейсинга — участие Hurst в проекте лишило их статуса заводских машин. По приблизительным оценкам бывших сотрудников компании Джорджа Херста, свет увидели около 70 экземпляров Hemi Barracuda и 80 свирепых Hemi Dart. Год спустя Chevrolet представила специализированный мелкосерийный Camaro ZL1 с 7,0-литровой алюминиевой «восьмеркой». Маслкар, выпущенный в количестве 69 экземпляров, удивляет своей динамикой по сей день.

Dodge Hemi Dart 2 Door Hardtop

Журнал Super Stock за февраль 1969 года писал, что монстр с гоночным боекомплектом способен пролететь 402 метра за вышибающие дух 10,41 секунды и показать 128,10 миль в час (206 км/ч) на финише. Ford тоже не оставался в стороне и выставил специально подготовленные дрэговые Mustang, которые заслуживают отдельного повествования. Конечно, пони-кары участвовали в гонках на четверть мили, но с «маленькими», не перетяжелявшими передок моторами, при должных настройках и в силу своих массо-габаритных характеристик они также неплохо подходили для извилистых трасс.

Dodge Hemi Dart 2 Door Hardtop

Одним из первых это понял великий Кэрролл Шелби, готовивший «Мустанги» для треков европейского типа. Коммерчески успешный автомобиль, к которому приложил руки техасский чемпион 24-часового марафона в Ле-Мане, оказался весьма боеспособным в гуще шоссейно-кольцевых баталий — Джерри Титус, пилотировавший Shelby Mustang GT350R, три года подряд выиграл чемпионат SCCA (Sports Car Club of America) в классе B-Production.

Shelby Mustang GT350R

SCCA долгое время оставался междусобойчиком гонщиков-любителей, но в 1961 году организаторы начали пересматривать концепцию и задумали превратить состязание в профессиональное первенство. Так пять лет спустя родился профессиональный Trans-American Sedan Championship с делением на два класса — «до 2,0 литров» для всякой европейской «мелочи» типа Alfa Romeo и BMW и «свыше 2,0 литров», который был открыт для местных увальней.

Shelby Mustang GT350R

Согласно правилам омологации, на старт допускались автомобили на базе серийных с двигателями объемом не более 305 кубических дюймов (5,0 л). Мотористам далеко не всегда удавалось найти в корпоративных закромах нужные агрегаты. В Chevrolet, например, пришлось фактически создавать мотор под Trans-Am. Концерн Chrysler сперва выкатили машины своих подразделений с маленьким «273-м» V8, а позже инженеры уменьшили мотор объемом 340 кубических дюймов (5,6 л), вписав его в требуемые рамки. Зато фордовцы, готовившие смолл-блок 302 (4,9 л), в предвкушении потирали руки.

Мотор Shelby Mustang GT350R

Другой особенностью SCCA Trans-Am стало отсутствие личного зачета — большой приз разыгрывался лишь между производителями, что, впрочем, не являлось психологическим или имиджевым препятствием для таких заокеанских гоночных знаменитостей, как Дэн Герни, Марк Донохью, Парнелли Джонс и Дэвид Пирсон. Первая гонка состоялась в марте 1966-го и уже год спустя чемпионат вышел на «проектную мощность» — количество этапов выросло с семи до двенадцати. К этому моменту Shelby Mustang GT350R уже был звездой. За основу был взят стандартный фастбек с 310-сильной «восьмеркой» Windsor объемом 289 кубических дюймов (4,7 л), увенчанной новым впускным коллектором, а также отличавшийся более мощными тормозами и модифицированной подвеской. По некоторым данным, было построено 36 таких гоночных версий, которые мог приобрести любой желающий выложить 5950 «баксов». Еще как минимум сотня фастбеков с 275-сильными двигателями вышла для дорог общего пользования.

Chevrolet Camaro Z28

Машины, подготовленные Shelby American, были лишь началом эпохи. Новое первенство привлекало автомобильные компании известной возможностью «выигрывать в воскресенье и продавать в понедельник». Некоторые из них были готовы переступить через собственные корпоративные правила лишь бы принять участие и заявить о своем продукте. Так, в годы рассвета Trans-Am компания Chevrolet официально не участвовала в автоспортивных дисциплинах и это обстоятельство сильно печалило менеджера по продвижению продукции Винса Пиггинса. Действительно, злейший соперник с жеребцом на радиаторной решетке уже вовсю участвует в битвах и побеждает, а с иголочки новый Camaro прозябает… Непорядок! Так на свет появилась спецверсия с индексом Z/28. Кто бы мог подумать, что одна из знаменитых топовых модификаций, существовавшая в линейке на протяжение десятилетий, изначально создавалась для гонок, хотя позже не имела к ним отношения?

Chevrolet Camaro Z28

Джиэмовский пони-кар вышел на рынок с двигателями, рабочий объем которых категорически превышал допустимый лимит. Поигравшись с форсированным «283-м» агрегатом, инженеры разработали модификацию специально под гоночный регламент — блок цилиндров мотора V8 327 получил кованый коленвал от агрегата объемом 283 кубических дюймов и кованые шатуны, распредвал с более агрессивным профилем кулачков, новые клапаны, алюминиевый впускной коллектор с высокопроизводительным карбюратором Holley и спортивный выпускной тракт. В итоге получился «302-й» двигатель (4,9 л) со степенью сжатия 11,0:1 и, казалось бы, скромной по меркам тех времен отдачей в 294 лошадиных сил при впечатляющих для американского автомобиля 5800 об/мин. Именно такая мощность фигурирует в литературных источниках, хотя, по некоторым данным, реальная цифра ближе к 350 силам.

Мотор Chevrolet Camaro Z28

На дорогах общего пользования Camaro Z/28 почти никак не выделялся и не привлекал внимание к своей персоне, но мог удивить водителя, привыкшего к типичному «мясистому» характеру среднестатистического V8, высокооборотной яростью и явной нехваткой крутящего момента ниже 4000 об/мин. Когда дело доходило до светофорных гонок, Z/28 демонстрировал разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) за... 5,3 секунды — именно такой результат зафиксирован на тестах журнала Car and Driver! Впрочем, маслкар, превращенный в трековое оружие, представлял интерес не только для любителей ездить от перекрестка до перекрестка, поскольку все же был заточен под прохождение поворотов и имел рулевое управление с измененным передаточным отношением, спортивные пружины и амортизаторы.

Chevrolet Camaro Z28

В течение 1967 модельного года было выпущено лишь 602 экземпляров. В августе Z/28 команды Роджера Пенске со спонсорской боевой раскраской Sunoco и Марком Донохью за рулем записал на свой счет первую победу в Trans-Am. В 1968-м темно-синее купе выиграло десять из тринадцати гонок, завоевало чемпионский титул и повторило успех год спустя. Параллельно Z/28 усиливал свое влияние на дорогах общего пользования — с конвейера сошло 7199 и 20 302 автомобиля соответственно.

Ford Mustang Boss 302

Фордовцы слегка припозднились со своим Mustang Boss 302 — спецверсия появилась лишь в 1969 году и до ее пришествия отстаивать честь славного имени приходилось «Мустангам» Кэрролла Шелби, под конец прикладывая для этого огромные усилия. Автопроизводители не жалели бюджеты на участие в Trans-Am и частные пилоты естественным образом проигрывали схватку с заводскими монстрами. Проблема заключалась не только в силе и магии всемогущего доллара, помноженной на инженерный потенциал, а также пилотах топового уровня, но и разных уловках для изящного нарушения правил. Частник Джим Уэлан, начавший свою карьеру в Trans-Am в 1967 году и поначалу выступавший под знаменами Shelby, вспоминает, что большая часть кузовных панелей и шасси многих Mustang в целях облегчения изготавливалась из протравленного кислотой железа. Требовался мощный каркас безопасности, чтобы скорлупа и все остальное держалось вместе. И это лишь один из примеров технических хитростей. Позже Уэлан пересел на Mustang Mach 1 с «восьмеркой» от Boss 302 и с теплотой вспоминает чудовище, обладавшее буйным нравом.

Ford Mustang Boss 302

Красивейший «Босс» в первую очередь был силен 4,9-литровым двигателем V8 с отличной «продувкой» головок блока цилиндров, разработанных для более крупного мотора Cleveland 351. Каналы диаметром с тоннель метрополитена и здоровенные клапаны позволяли на верхах заталкивать в камеру сгорания огромные порции топливно-воздушной смеси. «Мотор выходил на пиковую мощность, начиная от 5000 об/мин. Мы ограничивали обороты на 8500, но ребята из заводской команды крутили его до 10 500 об/мин», — говорит Уэлан, восхищаясь надежностью Boss 302. Впрочем, гоночный Stang поражал не только дикой мощью и броской внешностью.

Мотор Ford Mustang Boss 302

Ездовые свойства — вот один из главных его козырей. «Это совершенно другой «Мустанг». Он проходит повороты с невиданным доселе равнодушием. Вне всяких сомнений, это лучшее творение марки Ford с точки зрения управляемости, которое может быть стандартом для будущих машин», — писало издание Car and Driver в июне 1969-го по итогам теста. В свете этих слов весьма символичны результаты трековых испытаний Boss 302 на базе модели пятого поколения, которые в 2011 году провел другой авторитетный американский журнала Motor Trend. Пони-кар умудрился разгромить BMW M3 E92 на автодроме Laguna Seca, несмотря на балку заднего моста, сильно раздражающую адептов прогресса. Породу не скроешь!

Ford Mustang Boss 302 with shaker hood scoop option

В 1970 году Парнелли Джонс и боевой «Мустанг» сделали то, что должны были — выиграли чемпионат, опередили Донохью за рулем AMC Javelin и… успели выполнить свою главную миссию до ухода «синего овала» из автоспорта в ноябре того же года. На пороге было новое десятилетие, заставившее менять приоритеты — возложить скорость и грубую мощь на алтарь экологии и безопасности. Тем не менее, Boss 302, как и Z/28, озарил собой мир заокеанских гонок, став одним из символом золотой эпохи Trans-Am. За два года он разошелся тиражом в 1628 и 7013 машин соответственно.

Dodge Challenger T/A

Несмотря на большие перемены, ожидавшие американскую автомобильную промышленность в семидесятые годы и рынок пони-каров в частности, корпорация Chrysler выставить своих соплатформенных бойцов — Plymouth ‘Cuda AAR, названный в честь гоночной команды All American Racers Дэна Герни, и Dodge Challenger T/A, чья аббревиатура не требует дополнительной расшифровки.

Dodge Challenger T/A

Черные капоты с воздухозаборниками, спойлеры-«дактейлы», характерные гоночные полоски и выпускная система, выведенная под пороги заставляют их выглядеть бескомпромиссно грубо и харизматично по сей день! Чем не чемпионы-победители? Но в виражах широкие и массивные Cuda и Challenger, чьи моторные отсеки могли вместить даже 7,2-литровый двигатель V8, уступали соперникам. Шасси не было таким же хорошим, как у Mustang Boss 302, хотя «восьмерка» делала свое дело. Дорожная версия оснащалась агрегатом 340 Six Pack с тремя двухкамерными карбюраторами и дежурными 294 лошадьми, в то время как боевые версии шли с моторами объемом 303 кубических дюйма и отдачей до 450 сил.

Plymouth AAR 'Cuda

Пони-карам Plymouth и Dodge не суждено было победить, но это забытое ныне обстоятельство не мешает им по сей день влюблять стар и млад в свой истинно крайслеровский зловещий гламур, заставляя сердца биться в унисон грома «восьмерок». В конце 1970 года Chrysler урезал гоночную программу, дав жизнь 2724 специальным «Барракудам» и 2399 «Челленджерам». Каждый из них — на вес золота.

Pontiac Firebird Trans Am Coupe

Сейчас Camaro Z28 не ассоциируется с гоночными сражениями конца шестидесятых, равно как и родственный Pontiac Firebird в исполнении Trans Am, которое было топовым и украшало линейку маслкара вплоть до снятия его с производства в 2002 году. Произнесите культовое название в присутствии американофила — ответом станет блаженная улыбка и поэма о великолепном дизайне «Бандита» конца семидесятых, а заодно вселенская тоска о безвременно закрытом джиэмовском подразделении. Про одноименные состязания вы, скорее всего, не услышите ни слова.

Pontiac Firebird Trans Am Coupe

Firebird пришел в гоночную серию в конце 1968 года с двигателями от Z/28 — маршалы согласились с аргументацией о том, что в Канаде Pontiac также оснащаются «восьмерками» Chevrolet и пропустили автомобиль на старт. С омологацией проблем не возникло, зато имелись затруднения со своим двигателем. Самый скромный V8 имел недопустимо большой объем в 326 кубических дюймов, и мотористы были вынуждены готовить новый «303-й» агрегат под регламент SCCA. Могучий агрегат с головками блока, которые действовали словно анаболические стероиды на атлета, грезящего победой в «Арнольд Классик», хотели представить на омологационной модификации, названной в честь гоночного первенства.

Pontiac Firebird Trans Am Coupe

Этому не суждено было случиться — Trans Am дебютировал в 1969 году без заветного агрегата, поскольку на разработку потратили слишком много времени. Ситуация сложилась парадоксальная и в некотором роде трагическая — новинка не имела омологации и не могла участвовать в битвах, хотя ее название буквально кричало о причастности к гонкам. Впрочем, модификация все же победила в чемпионате 1982 года, когда Trans-Am был уже совсем другим, и десятилетиями присутствовала на вершине линейки Firebird.

Мотор Pontiac Firebird Trans Am Coupe

Двигатель V8 303 тоже появился, но отдельно. Одно из американских специализированных изданий приводит следующую информацию: всего было построено 25 таких агрегатов, которые продавались участникам гонок для установки вместо стандартных «400-х» моторов мощностью свыше 350 л.с. Несмотря на странное и печальное обстоятельство, дебютный Pontiac Firebird Trans Am на базе модели первого поколения вышел серией в 697 экземпляров и ныне является объектом коллекционирования и почитания. Ну а конфуз в гонках — дело давно минувших дней.