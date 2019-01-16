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16:01

Chevrolet Camaro, который забыли в ангаре на 20 лет, выставили на eBay

Стоимость маслкара превысит 30 тысяч долларов

© eBay
На eBay выставили на продажу маслкар Chevrolet Camaro SS образца 1969 года, который более двадцати лет простоял без движения в авиационном ангаре. На момент написания новости, за машину сделали 68 ставок, а последняя цена составляет 31,1 тысячи долларов (около 2 миллионов рублей).
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Все эти годы автомобиль хранился в чистом и сухом помещении, а на кузове нет следов ржавчины или каких-либо других дефектов. По словам владельца «Камаро», он заменил аккумулятор, стартер, карбюратор, масло и фильтр, залил бензин, после чего двигатель легко запустился без посторонних шумов или дыма из выхлопной трубы. Машина может передвигаться своим ходом.

На одометре указано 14 011 миль (22,5 тысячи километров), но как заявляет владелец, реальный пробег машины, скорее всего, превышает сто тысяч миль.

Последней интересной находкой стал склад с 11 заброшенными «пятерками» BMW (E34), на которых никто и никогда не ездил. Эти машины будут выставлены на аукцион.

Источник eBay
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