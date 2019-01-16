Chevrolet Camaro, который забыли в ангаре на 20 лет, выставили на eBay

Все эти годы автомобиль хранился в чистом и сухом помещении, а на кузове нет следов ржавчины или каких-либо других дефектов. По словам владельца «Камаро», он заменил аккумулятор, стартер, карбюратор, масло и фильтр, залил бензин, после чего двигатель легко запустился без посторонних шумов или дыма из выхлопной трубы. Машина может передвигаться своим ходом.