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3 января, 13:44

В Болгарии нашли забытый склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х

Всего нашли 11 машин – десять седанов и один универсал

© «Център за борба с ръждата»
На складе в болгарском городе Благоевград нашли одиннадцать заброшенных «пятерок» BMW (E34), на которых никто и никогда не ездил. Ожидается, что автомобили будут выставлены на аукцион.
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Как сообщает сайт Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество «Център за борба с ръждата», на складе нашли 10 седанов и один универсал. Все найденные автомобили были выпущены в 1994 году, при этом большинство из них – это машины в модификации 520s, но есть и несколько более мощных 525-х вариантов.

Фото «Център за борба с ръждата»

По некоторым данным, машины приобретались для того, чтобы составить автопарк первого в Болгарии сервиса аренды автомобилей. Однако почему ни одна из «пятерок» так ни разу не выехала на дороги, не уточняется.

Детали интерьера некоторых автомобилей все еще закрыты заводской пленкой, а у других на кузове есть небольшие дефекты. Тем не менее, все машины находятся практические в идеальном состоянии.

Фото «Център за борба с ръждата»

Ожидается, что на аукционе за каждую из машин удастся выручить по 15 тысяч евро.

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