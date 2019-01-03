В Болгарии нашли забытый склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х

Как сообщает сайт Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество «Център за борба с ръждата», на складе нашли 10 седанов и один универсал. Все найденные автомобили были выпущены в 1994 году, при этом большинство из них – это машины в модификации 520s, но есть и несколько более мощных 525-х вариантов.