Chevrolet Camaro станет историей

Как сообщает Muscle Cars and Trucks, если марка все-таки решится снять модель с производства, масл-кар перестанут выпускать через четыре года, в 2023-м. По информации инсайдеров, руководство Chevrolet не видит будущего у следующих поколений Camaro и считает, что продолжать работу над моделью нецелесообразно.

Западные издания направили запрос в пресс-службу концерна General Motors, но в ответ получили лишь напоминание касательно грядущего обновления модели — осенью компания покажет Camaro LT1, а также версию Camaro SS с передней панелью от концепта Camaro Shock. Марка не подтвердила слухи о снятии масл-кара с производства, но и не опровергла их.