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11:26

Chevrolet Camaro станет историей

Масл-кар перестанут выпускать с 2023 года

Компания Chevrolet может снять с производства модель Camaro. Представители марки пока что не озвучили официальную позицию, но согласно информации от источников внутри GM, в течение этого года маркетинговый отдел будет пристально изучать динамику спроса на масл-кар, и по итогам наблюдений примет окончательно решение.
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Как сообщает Muscle Cars and Trucks, если марка все-таки решится снять модель с производства, масл-кар перестанут выпускать через четыре года, в 2023-м. По информации инсайдеров, руководство Chevrolet не видит будущего у следующих поколений Camaro и считает, что продолжать работу над моделью нецелесообразно.

Западные издания направили запрос в пресс-службу концерна General Motors, но в ответ получили лишь напоминание касательно грядущего обновления модели — осенью компания покажет Camaro LT1, а также версию Camaro SS с передней панелью от концепта Camaro Shock. Марка не подтвердила слухи о снятии масл-кара с производства, но и не опровергла их.

Концепт-кар Chevrolet Camaro Shock

Продажи Chevrolet Camaro действительно показывают отрицательную динамику: шестое поколение, выпущенное в 2016 году, спустя два года на американском рынке смогло достичь отметки меньше 51 000 проданных автомобилей. 2018 отчетный год оказался самым неудачным для Camaro c момента возрождения модели в 2009 году.

Американское ателье Hennessey Performance замерило максимальную скорость 1000-сильного Chevrolet Camaro, который в компании называют The Exorcist («экзорцист»). На испытательном полигоне в Увальде, штат Техас, автомобиль смог разогнаться до 217 миль в час (349,2 километра в час).

В декабре прошлого года Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro. Стоимость у официальных дилеров начиналась, как и у дорестайлинговой версии, от 2 990 000 рублей за масл-кар с «турбочетверкой» и двигателем объемом 2,0 литра.

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