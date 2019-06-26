Chevrolet Camaro станет историей

Как сообщает Muscle Cars and Trucks, если марка все-таки решится снять модель с производства, масл-кар перестанут выпускать через четыре года, в 2023-м. По информации инсайдеров, руководство Chevrolet не видит будущего у следующих поколений Camaro и считает, что продолжать работу над моделью нецелесообразно.
Западные издания направили запрос в пресс-службу концерна General Motors, но в ответ получили лишь напоминание касательно грядущего обновления модели — осенью компания покажет Camaro LT1, а также версию Camaro SS с передней панелью от концепта Camaro Shock. Марка не подтвердила слухи о снятии масл-кара с производства, но и не опровергла их.
Продажи Chevrolet Camaro действительно показывают отрицательную динамику: шестое поколение, выпущенное в 2016 году, спустя два года на американском рынке смогло достичь отметки меньше 51 000 проданных автомобилей. 2018 отчетный год оказался самым неудачным для Camaro c момента возрождения модели в 2009 году.
В декабре прошлого года Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro. Стоимость у официальных дилеров начиналась, как и у дорестайлинговой версии, от 2 990 000 рублей за масл-кар с «турбочетверкой» и двигателем объемом 2,0 литра.