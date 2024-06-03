В России утвердили новые правила установки дорожных камер

В России утвердили новые правила установки дорожных камерВся информация с комплексов будет поступать в систему «Паутина»
Согласно новым правилам, дорожные камеры можно будет размещать на аварийных участках дорог, возле пешеходных переходов и выделенных полос, а также в местах с запретом парковки. Комплексы, фиксирующие превышение скорости, разрешат устанавливать не ближе километра друг от друга в населенных пунктах и в пяти километрах вне городов.
Расстояние между зоной действия камеры и табличкой с предупреждением о наличии комплекса должно составлять от 150 до 300 метров. Все автомобили, оборудованные передвижными камерами, получат специальные опознавательные знаки, выделяющие их в потоке. Региональные власти смогут получить доступ к дорожным камерам только с разрешения МВД. При этом вся информация с комплексов в необработанном виде будет поступать в систему «Паутина».
В конце мая стало известно, что в России запретят эксплуатацию скрытых дорожных комплексов. В Минтрансе тогда заявили, что мобильные камеры должны быть видны автомобилистам издалека.