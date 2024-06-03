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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 16:38
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В России утвердили новые правила установки дорожных камер

Вся информация с комплексов будет поступать в систему «Паутина»
Правительство России утвердило новые правила размещения дорожных камер. Речь идет об устройствах, предназначенных для фиксации нарушений ПДД. По данным издания «Коммерсантъ», в постановлении, которое вступит в силу 1 сентября 2024 года, определены места размещения стационарных комплексов. Кроме того, машины, оборудованные мобильными камерами, получат опознавательные знаки. Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что за счет отключения неэффективно работающих комплексов, число дорожных камер в стране сократится.
В России утвердили новые правила установки дорожных камер
© Александр Кряжев / РИА Новости
Анастасия Мельник

Согласно новым правилам, дорожные камеры можно будет размещать на аварийных участках дорог, возле пешеходных переходов и выделенных полос, а также в местах с запретом парковки. Комплексы, фиксирующие превышение скорости, разрешат устанавливать не ближе километра друг от друга в населенных пунктах и в пяти километрах вне городов.

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Расстояние между зоной действия камеры и табличкой с предупреждением о наличии комплекса должно составлять от 150 до 300 метров. Все автомобили, оборудованные передвижными камерами, получат специальные опознавательные знаки, выделяющие их в потоке. Региональные власти смогут получить доступ к дорожным камерам только с разрешения МВД. При этом вся информация с комплексов в необработанном виде будет поступать в систему «Паутина».

В конце мая стало известно, что в России запретят эксплуатацию скрытых дорожных комплексов. В Минтрансе тогда заявили, что мобильные камеры должны быть видны автомобилистам издалека.

Источник:«Коммерсантъ»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Законы