В России утвердили новые правила установки дорожных камер

Расстояние между зоной действия камеры и табличкой с предупреждением о наличии комплекса должно составлять от 150 до 300 метров. Все автомобили, оборудованные передвижными камерами, получат специальные опознавательные знаки, выделяющие их в потоке. Региональные власти смогут получить доступ к дорожным камерам только с разрешения МВД. При этом вся информация с комплексов в необработанном виде будет поступать в систему «Паутина».