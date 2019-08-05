Доходы с дорожных камер рассчитают по-новому

В настоящее время в России сложилась практика установки и обслуживания дорожных камер на деньги инвесторов посредством заключения концессионных соглашений. Этот документ обеспечивает частным компаниям прибыль с каждого штрафа, причем оплата производится из бюджета. Например, в Московской области частники зарабатывают 233 рубля с каждого зафиксированного нарушения, в Тамбовской области — 243 рубля, а в Курганской – до 345 рублей со штрафа.

В ГИБДД России выяснили, что действующая схема приводит к злоупотреблениям: во многих регионах концессионеры договариваются с властями, и те устанавливают знаки ограничения скорости там, где они по факту не нужны. Это обеспечивает поток штрафов и, соответственно, рост прибыли частных компаний.