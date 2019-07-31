ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о том, что карта с местами установки камер не только полезна автомобилистам, но и поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности. Однако на момент публикации ссылка на раздел не функционировала в связи с работами на сайте.

Решение о создании такой карты было принято по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, прошедшего в июне. Тогда президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки камер и не прятать их. Особенно важно, по его словам, указать координаты комплексов на аварийно-опасных участках трасс.