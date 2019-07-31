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12:37

ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России

На сайте ведомства появилась интерактивная карта

© pixabay.com
Госавтоинспекция впервые опубликовала координаты размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по все России. Соответствующий раздел на сайте ведомства пока работает в тестовом режиме, данные дополняются.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о том, что карта с местами установки камер не только полезна автомобилистам, но и поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности. Однако на момент публикации ссылка на раздел не функционировала в связи с работами на сайте.

Решение о создании такой карты было принято по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, прошедшего в июне. Тогда президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки камер и не прятать их. Особенно важно, по его словам, указать координаты комплексов на аварийно-опасных участках трасс.

Вскоре после этого Центр организации дорожного движения раскрыл координаты установки комплексов в Москве, а следом подмосковный Минтранс опубликовал координаты устройств в области.

Источник: РИА «Новости»