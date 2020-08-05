Toyota отметила 40-летний юбилей Camry спецверсией

По умолчанию в салоне использована красная кожа: ею обиты сиденья, передняя панель, центральный подлокотник и дверные карты. При желании всю отделку можно сделать черной. Передние сиденья имеют подогрев и электрорегулировки.

К выпуску спецверсии Toyota приурочила расширение базовой линейки ассистентов водителя: теперь все японские Camry оснащаются системой мониторинга слепых зон и парковочным помощником Intelligent Clearance Sonar, который определяет объекты, находящиеся вне поля зрения водителя.