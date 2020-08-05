Toyota отметила 40-летний юбилей Camry спецверсией

В базе «юбилейной» Camry – топовая комплектация WS. От стандартного седана исполнение отличается двухцветным оформлением экстерьера с черной крышей, особым декором и более качественной отделкой салона.
Доступны три оттенка кузова: черный Precious Black Pearl, белый Platinum White Pearl Mica и красный Emotional Red II. Седан получил черные алюминиевые диски размерностью 18 дюймов, оптику и решетку радиатора с затемнением.
По умолчанию в салоне использована красная кожа: ею обиты сиденья, передняя панель, центральный подлокотник и дверные карты. При желании всю отделку можно сделать черной. Передние сиденья имеют подогрев и электрорегулировки.
К выпуску спецверсии Toyota приурочила расширение базовой линейки ассистентов водителя: теперь все японские Camry оснащаются системой мониторинга слепых зон и парковочным помощником Intelligent Clearance Sonar, который определяет объекты, находящиеся вне поля зрения водителя.
Toyota Camry Black Edition в Японии предлагается со стандартной 178-сильной гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника». Стоимость спецверсии стартует с 4 208 000 иен (около 2,9 миллиона рублей) за переднеприводный седан и с 4 406 000 (три миллиона рублей) за полный привод.
В России Toyota Camry восьмого поколения доступна с атмосферными четырехцилиндровыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 181 лошадиная сила, а также с 249-сильной 3,5-литровой «шестеркой». Топовый мотор работает в паре с восьмидиапазонным автоматом, остальные – с шестидиапазонным. Стоимость седана варьируется от 1 690 000 до 2 653 000 рублей.
На прошлой неделе Toyota представила «черную» версию кроссовера RAV4, которая так же получила название Black Edition. Такой RAV4, доступный только в гибридной модификации, можно узнать по черным кузову и салону, особым колесным дискам и шильдикам.