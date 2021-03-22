22 марта, 10:25

Посмотрите на «очень спортивную» Toyota Camry, владелец которой переборщил с тюнингом

Гоночные полосы, четыре разномастных выхлопных трубы и много хрома — владелец не поскупился на «прокачку» седана

© Shitty_Car_Mods / Reddit.com
Лиза Будрина
Пользователь Reddit опубликовал в разделе Shitty Car Mods фотографию необычной Toyota Camry, владелец которой всячески пытался подчеркнуть «спортивный» характер седана, но явно переборщил с тюнингом. У автомобиля гоночные полосы и наклейки «Sport» и «Turbo», две пары разномастных выхлопных труб, завихрители на крыше и множество хромированных деталей.

Экстравагантную Camry заметили в Техасе. В первую очередь автомобиль привлекает внимание за счет обилия наклеек — тут и широкие гоночные полосы, и множество наклеек в области задних дверей и колесных арок в лучших традициях Need for Speed. Второе, что замечаешь это обилие хромированных элементов. Она буквально везде: под фонарями, в обвесе и на дверях.

Довершает облик аэродинамическое «оперение»: завихрители на крыше и по бокам на заднем бампере, как у гоночного автомобиля. На крышке багажника, по всей видимости, установлено крепление под спойлер.

Автор публикации в комментариях посетовал, что не успел сфотографировать автомобиль спереди — по его словам, с другого ракурса Camry была «даже лучше, чем сзади».

В разделе Shitty Car Mods собраны примеры сомнительного любительского или просто экстравагантного тюнинга, вроде бэтмобиля на базе Smart с крошечными колесами, GMC с хвостом от самолета и старого E-Class, который попытались превратить в утраредкий Mercedes-Benz CLK GTR при помощи подручных средств.

Источник: Shitty_Car_Mods / Reddit.com