Посмотрите на «очень спортивную» Toyota Camry, владелец которой переборщил с тюнингом

Экстравагантную Camry заметили в Техасе. В первую очередь автомобиль привлекает внимание за счет обилия наклеек — тут и широкие гоночные полосы, и множество наклеек в области задних дверей и колесных арок в лучших традициях Need for Speed. Второе, что замечаешь – это обилие хромированных элементов. Она буквально везде: под фонарями, в обвесе и на дверях.

Довершает облик аэродинамическое «оперение»: завихрители на крыше и по бокам на заднем бампере, как у гоночного автомобиля. На крышке багажника, по всей видимости, установлено крепление под спойлер.

Автор публикации в комментариях посетовал, что не успел сфотографировать автомобиль спереди — по его словам, с другого ракурса Camry была «даже лучше, чем сзади».