13:22

Honda Crosstour попытались превратить в Lamborghini Urus. Получилось не очень

Работа проведена весьма топорно: листы металла просто прикрепили к кузову Crosstour

© Reddit.com/Shitty_Car_Mods
Лиза Будрина
Пользователи Reddit.com в разделе Shitty Car Mods обсуждают весьма топорную переделку белого Honda Crosstour, замеченного в Палм-Спрингс, штат Калифорния. По фотографиям автомобиля можно догадаться, что автор хотел превратить японский кроссовер в подобие Lamborghini Urus, однако реализация подкачала.

«Превращение в Urus» сводится к огромному спойлеру, который выглядит более-менее прилично, и кастомному обвесу он представляет собой металлические пластины, прикреплённые к оригинальному кузову Crosstour. Пластины по бокам имитируют расширители колёсных арок, а спереди установлен халтурно выполненный передний бампер, который, впрочем, имеет отдалённое сходство с бампером Urus.

Reddit.com/Shitty_Car_Mods

Также спереди можно заметить прикрученный к бамперу поручень, назначение которого остаётся неизвестным, и торчащую «губу», напоминающую уменьшенный путеочиститель на паровозе. Вероятно, эти два элемента предохраняют бампер от ударов. На Crosstour также установили хромированные диски с низкопрофильной резиной и тонировали задние фонари.

В разделе Shitty Car Mods можно найти и другие примеры сомнительного тюнинга, вроде бэтмобиля на базе Smart с крошечными колёсами и GMC с хвостом от самолёт.

Подобные проекты встречаются и в России. Например, весной этого года появилось объявление о продаже старой Toyota MR2, которую попытались превратить в McLaren F1. За уникальный автомобиль, который находится в Барнауле, продавец просил 1,75 миллиона рублей.

Источник: Reddit.com/Shitty_Car_Mods