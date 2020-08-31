Honda Crosstour попытались превратить в Lamborghini Urus. Получилось не очень

«Превращение в Urus» сводится к огромному спойлеру, который выглядит более-менее прилично, и кастомному обвесу – он представляет собой металлические пластины, прикреплённые к оригинальному кузову Crosstour. Пластины по бокам имитируют расширители колёсных арок, а спереди установлен халтурно выполненный передний бампер, который, впрочем, имеет отдалённое сходство с бампером Urus.
Reddit.com/Shitty_Car_Mods
Также спереди можно заметить прикрученный к бамперу поручень, назначение которого остаётся неизвестным, и торчащую «губу», напоминающую уменьшенный путеочиститель на паровозе. Вероятно, эти два элемента предохраняют бампер от ударов. На Crosstour также установили хромированные диски с низкопрофильной резиной и тонировали задние фонари.
В разделе Shitty Car Mods можно найти и другие примеры сомнительного тюнинга, вроде бэтмобиля на базе Smart с крошечными колёсами и GMC с хвостом от самолёт.
Подобные проекты встречаются и в России. Например, весной этого года появилось объявление о продаже старой Toyota MR2, которую попытались превратить в McLaren F1. За уникальный автомобиль, который находится в Барнауле, продавец просил 1,75 миллиона рублей.