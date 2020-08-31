Honda Crosstour попытались превратить в Lamborghini Urus. Получилось не очень

Также спереди можно заметить прикрученный к бамперу поручень, назначение которого остаётся неизвестным, и торчащую «губу», напоминающую уменьшенный путеочиститель на паровозе. Вероятно, эти два элемента предохраняют бампер от ударов. На Crosstour также установили хромированные диски с низкопрофильной резиной и тонировали задние фонари.

В разделе Shitty Car Mods можно найти и другие примеры сомнительного тюнинга, вроде бэтмобиля на базе Smart с крошечными колёсами и GMC с хвостом от самолёт.