Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены

Бизнес-седан перешёл на более тяговитый двигатель и подорожал

Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены. Совместное предприятие GAC-Toyota объявило о начале приёма заказов на четырёхдверки с мотором 2.5. Внешние отличия сводятся к декору, но начинка другая: Camry для Китая де факто получила адаптированную силовую установку от североамериканской версии. Пиковая отдача выросла на 33 лошадиные силы (до 230 сил), а расход бензина АИ-92 увеличен на 0,05 литра на 100 километров.