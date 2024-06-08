Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены

Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: ценыБизнес-седан перешёл на более тяговитый двигатель и подорожал
Новая Toyota Camry вышла на китайский рынок в январе, но в течение пяти месяцев были доступны 2,0-литровые седаны с гибридной системой или без оной. Теперь в гамму добавлена 2,5-литровая HEV-версия, хотя принципиальная конструкция та же: передний привод, электромеханический вариатор, связка бензинового агрегата и электродвигателя.
Отдача «атмосферника» составляет 185 сил и 221 Нм, отдача электродвигателя — 136 сил и 208 Нм. Оба агрегата стали мощнее по сравнению с 2,0-литровым гибридом, причём бензиновый мотор ещё и более тяговитый: пиковый крутящий момент достигается при 3400 оборотах в минуту (у версии 2.0 HEV — при 4400 об/минуту). Интересно, что расход горючего заявлен на уровне 4,55 литра на 100 километров: прибавку 0,05 литра можно считать погрешностью.
Гибридная Toyota Camry XV80 с 2,5-литровым мотором предложена в трёх богатых комплектациях, цены варьируются в диапазоне от 220 до 260 тысяч юаней (30-36 тыс. $). Переплата относительно 2,0-литровой HEV-версии солидная, ведь такой седан стоит от 180 до 207 тысяч юаней (25-28,5 тыс. $). Впрочем, китайские дилеры Toyota уже готовы делать скидки до 25 тысяч юаней (3,5 тыc. $).