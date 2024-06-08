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Опубликовано 08 июня 2024, 20:20
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Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены

Бизнес-седан перешёл на более тяговитый двигатель и подорожал
Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены. Совместное предприятие GAC-Toyota объявило о начале приёма заказов на четырёхдверки с мотором 2.5. Внешние отличия сводятся к декору, но начинка другая: Camry для Китая де факто получила адаптированную силовую установку от североамериканской версии. Пиковая отдача выросла на 33 лошадиные силы (до 230 сил), а расход бензина АИ-92 увеличен на 0,05 литра на 100 километров.
Китайская Toyota Camry XV80 обрела гибридную топ-версию: цены
© Autohome.com.cn
Сергей Ильин

Новая Toyota Camry вышла на китайский рынок в январе, но в течение пяти месяцев были доступны 2,0-литровые седаны с гибридной системой или без оной. Теперь в гамму добавлена 2,5-литровая HEV-версия, хотя принципиальная конструкция та же: передний привод, электромеханический вариатор, связка бензинового агрегата и электродвигателя.

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Отдача «атмосферника» составляет 185 сил и 221 Нм, отдача электродвигателя — 136 сил и 208 Нм. Оба агрегата стали мощнее по сравнению с 2,0-литровым гибридом, причём бензиновый мотор ещё и более тяговитый: пиковый крутящий момент достигается при 3400 оборотах в минуту (у версии 2.0 HEV — при 4400 об/минуту). Интересно, что расход горючего заявлен на уровне 4,55 литра на 100 километров: прибавку 0,05 литра можно считать погрешностью.

Гибридная Toyota Camry XV80 с 2,5-литровым мотором предложена в трёх богатых комплектациях, цены варьируются в диапазоне от 220 до 260 тысяч юаней (30-36 тыс. $). Переплата относительно 2,0-литровой HEV-версии солидная, ведь такой седан стоит от 180 до 207 тысяч юаней (25-28,5 тыс. $). Впрочем, китайские дилеры Toyota уже готовы делать скидки до 25 тысяч юаней (3,5 тыc. $).

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Toyota
#Camry