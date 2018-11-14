Toyota Camry и Avalon получили заводской тюнинг

Информации о технической начинке пока нет. По предварительной информации, она останется без изменений: Avalon TRD предложат с 3,5-литровым двигателем V6, выдающим 271 лошадиную силу и 335 Нм крутящего момента, а Camry — также с 3.5 V6, но с отдачей 305 сил и 361 Нм момента. Обе машины будут комплектоваться восьмидиапазонным «автоматом».
Для американских покупателей Toyota уже предлагает доработанные заводским подразделением Toyota Racing Developmen пикапы и внедорожники. В продвинутую линейку TRD Pro входят Tacoma, Tundra и 4Runner. В зависимости от модели автомобили оснащаются амортизаторами Fox, лифт-комплектом подвески, алюминиевой защитой и облегченными колесами.
В России исполнение TRD пока получил только Fortuner. Внедорожник можно отличать по новым бамперам и эмблемам. Технических доработок для него не предусмотрено.