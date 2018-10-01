Toyota привезла в Россию TRD-версию Fortuner

Идентифицировать Toyota Fortuner TRD можно по новым бамперам, черной окантовке противотуманных фар и фонарей, а также эмблемам спецверсии. Внедорожник предложат только с дизельным двигателем 2.8, выдающим 177 сил и 450 Нм момента, совмещенным с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Оснащение Fortuner TRD соответствует комплектации «Элеганс». Здесь есть светодиодные фары, климат-контроль, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, а также электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, руля, передних сидений и боковых зеркал.
Если для Fortuner предусмотрены только косметические изменения, то на других рынках TRD-версии внедорожников Toyota получают особое оснащение. Так, 4Runner TRD Pro комплектуется лифт-комплектом подвески с амортизаторами Bilstein, алюминиевой защитой и облегченными колесами, обутыми во внедорожную резину Nitto Terra Grappler.
В России Fortuner предлагается с бензиновым мотором 2.7 мощностью 166 сил и 2,8-литровым дизелем, выдающим 177 сил. Цены на модель начинаются от 1,99 миллиона рублей и доходят до 2,94 миллиона рублей.