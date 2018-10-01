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13:39

Toyota привезла в Россию TRD-версию Fortuner

Внедорожник отличается косметическими изменениями в экстерьере

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Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную версию внедорожника Fortuner под названием TRD. Модификация, созданная совместно с автоспортивным подразделением марки, отличается косметическими изменениями экстерьера. Цена — от 2 866 000 рублей.

Идентифицировать Toyota Fortuner TRD можно по новым бамперам, черной окантовке противотуманных фар и фонарей, а также эмблемам спецверсии. Внедорожник предложат только с дизельным двигателем 2.8, выдающим 177 сил и 450 Нм момента, совмещенным с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Длительный тест рамного Toyota Fortuner: часть 1 и часть 2.

Оснащение Fortuner TRD соответствует комплектации «Элеганс». Здесь есть светодиодные фары, климат-контроль, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, а также электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, руля, передних сидений и боковых зеркал.

Если для Fortuner предусмотрены только косметические изменения, то на других рынках TRD-версии внедорожников Toyota получают особое оснащение. Так, 4Runner TRD Pro комплектуется лифт-комплектом подвески с амортизаторами Bilstein, алюминиевой защитой и облегченными колесами, обутыми во внедорожную резину Nitto Terra Grappler.

В России Fortuner предлагается с бензиновым мотором 2.7 мощностью 166 сил и 2,8-литровым дизелем, выдающим 177 сил. Цены на модель начинаются от 1,99 миллиона рублей и доходят до 2,94 миллиона рублей.

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