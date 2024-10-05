Новая Toyota Camry XV80 официально пришла в Казахстан: все цены

Бизнес-седан девятого поколения поставляется к соседям из Японии

Новая Toyota Camry XV80 официально пришла в Казахстан: все цены. В СНГ четырёхдверка предложена в арабской спецификации: базовый вариант оснащается 2,5-литровым «атмосферником» (204 силы) и 8-ступенчатым автоматом, за доплату можно выбрать гибрид (230 сил) с похожим бензиновым мотором, электромеханическим вариатором и электродвигателем. Цены варьируются в диапазоне от 18,8 до 23,8 миллиона тенге (3,7-4,7 миллиона рублей).