Седан будет предлагаться в России с тремя моторами

Пульс

Объявлены рублевые цены на Toyota Camry нового поколения

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2 апреля 2018

Компания Toyota объявила рублевые цены на седан Camry нового поколения. Первые товарные автомобили должны появиться у дилеров к маю. Стоимость базовой комплектации составляет 1 399 000 рублей. Автопроизводитель начал прием заказов на модель.

[Первый тест российской Toyota Camry, которая изменилась до неузнаваемости](https://motor.ru/testdrives/allnewtoyotacamryfirsttest.htm)

Первый тест российской Toyota Camry, которая изменилась до неузнаваемости

В РФ Toyota Camry нового поколения будет предлагаться с тремя бензиновыми «атмосферниками»: четверками 2.0 и 2.5, а также с V-образной «шестеркой» рабочим объемом 3,5 литра. Их мощность составляет 150, 181 и 249 лошадиных сил соответственно.

Четырехцилиндровые двигатели сочетаются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, а «шестерка» - с восьмидиапазонной.

В список оснащения Toyota Camry нового поколения на российском рынке в зависимости от комплектации войдут полностью светодиодные фары, проекционный дисплей, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, функция кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль.

Цены и комплектации Toyota Camry

Мотор Комплектация Цена (руб.)
2.0 Стандарт 1 399 000
Стандарт Плюс 1 499 000
Классик 1 549 000
2.5 Стандарт Плюс 1 623 000
Классик 1 703 000
Элеганс Safety 1 818 000
Престиж Safety 1 930 000
Люкс Safety 2 062 000
3.5 Люкс Safety 2 166 000
Executive Safety 2 341 000

Производство Toyota Camry для российского рынка будет налажено на предприятии японского автопроизводителя в Санкт-Петербурге. Конкурентами седана будут, в частности, Mazda6 (от 1 336 000 рублей), Hyundai Sonata (от 1 275 000 рублей), Kia Optima (от 1 059 900 рублей), Skoda Superb (от 1 312 000 рублей), Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей) и Ford Mondeo (от 1 197 000 рублей).

Toyota Camry нового поколения построили на платформа GA-K, сделанной с применением архитектуры TNGA. Это же шасси получит Highlander следующего поколений, а также новый RAV4. Спереди у седана стоят стойки «МакФерсон», а сзади – многорычажка. Кузов модели после смены поколения стал жестче за счет широкого применения высокопрочной и сверхвысокопрочной стали.

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