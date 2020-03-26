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15:00

Посмотрите, как выглядит советский ВАЗ-2106 для Канады

Редкая экспортная «шестерка» сохранилась в идеальном состоянии

Анастасия Дубина
Автомобильный блогер Иван Зенкевич опубликовал видео о редкой экспортной модификации советского ВАЗ-2106. Автомобиль предназначался для рынка Канады и получил индекс 037.

Советские «Шестерки» поставляли в Канаду с 1978 по 1983 годы. Все в стране было больше 40 дилеров, которые занимались реализацией экспортных автомобилей.

Основными отличиями от версии для домашнего рынка были иные бампера — для Канады они выглядели более массивно, и в них была вмонтирована оптика. А в передних и задних дверях устанавливались дополнительные ребра жесткости.

Указатель поворота на задних фонарях был красный, а не оранжевый, как в России. На приборной панели появилось два новых индикатора: датчик состояния двигателя (Check Engine) и индикатор ремня безопасности.

Опционально можно было оснастить ВАЗ-2106 люком на крыше, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага коробки передач (также он мог быть деревянным), литыми дисками и радио.

Источник: YouTube/Иван Зенкевич