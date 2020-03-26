Посмотрите, как выглядит советский ВАЗ-2106 для Канады

Советские «Шестерки» поставляли в Канаду с 1978 по 1983 годы. Все в стране было больше 40 дилеров, которые занимались реализацией экспортных автомобилей.

Основными отличиями от версии для домашнего рынка были иные бампера — для Канады они выглядели более массивно, и в них была вмонтирована оптика. А в передних и задних дверях устанавливались дополнительные ребра жесткости.