Посмотрите, как выглядит советский ВАЗ-2106 для Канады

Советские «Шестерки» поставляли в Канаду с 1978 по 1983 годы. Все в стране было больше 40 дилеров, которые занимались реализацией экспортных автомобилей.
Основными отличиями от версии для домашнего рынка были иные бампера — для Канады они выглядели более массивно, и в них была вмонтирована оптика. А в передних и задних дверях устанавливались дополнительные ребра жесткости.
Указатель поворота на задних фонарях был красный, а не оранжевый, как в России. На приборной панели появилось два новых индикатора: датчик состояния двигателя (Check Engine) и индикатор ремня безопасности.
Опционально можно было оснастить ВАЗ-2106 люком на крыше, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага коробки передач (также он мог быть деревянным), литыми дисками и радио.