Бывшие топ-менеджеры BMW построили беспилотный шаттл

В салоне Canoo установлен U-образный диван — специально для него стартапа разработал уникальную систему подушек безопасности с защитой от травм головы. Сенсорных дисплеев, как это принято у других производителей, нет: информация выводится на светодиодную поперечную «балку» перед лобовым стеклом. Первое время после старта продаж шаттл будет предлагаться с полуавтономной системой управления. Она работает на основе данных, получаемых с семи камер, пяти радаров и 12 ультразвуковых датчиков, а также постоянно контролирует уровень внимания водителя. Автопилот четвертого уровня появится после коммерциализации технологии.