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12:36

Бывшие топ-менеджеры BMW построили беспилотный шаттл

Стартап Canoo представил свою первую модель

Калифорнийский стартап Canoo, основанный выходцами из BMW и Faraday Future, представил свой первый проект — электрический шаттл Canoo. Однообъемник выйдет на рынок США и Китая в 2021 году и будет распространяться только по подписке.

Свое детище руководство Canoo называет post-SUV: с полноразмерными кроссоверами электрокар роднит высокая посадка и полезный объем внутреннего пространства, но все это в гораздо более компактной «упаковке». Своего рода Volkswagen Microbus XXI века. Платформа — ставший традиционным для электрических моделей «скейтборд», в котором размещена для электроника и даже климатическая установка; кузов представляет собой стальной каркас с панелями из термопластика и полностью прозрачным куполом кабины.

В руководстве Canoo — три выходца из BMW: Ульрих Кранц раньше работал менеджером немецкой марки, Ричард Ким рисовал BMW i3 и i8, Штефан Краузе занимал должность директора по продажам и маркетингу.

В движении Canoo приводит установленный на задней оси 304-сильный электромотор. Его питает тяговая батарея емкостью 80 киловатт-часов с поддержкой быстрой зарядки: до 80 процентов аккумулятор можно наполнить за 28 минут. Запас хода — 402 километра. Особенность шаттла — подвеска с поперечными листовыми рессорами из композита, как на старых Chevrolet Corvette.

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В салоне Canoo установлен U-образный диван — специально для него стартапа разработал уникальную систему подушек безопасности с защитой от травм головы. Сенсорных дисплеев, как это принято у других производителей, нет: информация выводится на светодиодную поперечную «балку» перед лобовым стеклом. Первое время после старта продаж шаттл будет предлагаться с полуавтономной системой управления. Она работает на основе данных, получаемых с семи камер, пяти радаров и 12 ультразвуковых датчиков, а также постоянно контролирует уровень внимания водителя. Автопилот четвертого уровня появится после коммерциализации технологии.

Собирать Canoo будут на заводе в США. Продаваться шаттл планируют только по подписке: ежемесячный взнос будет покрывать расходы на регистрацию, обслуживание, страховку и зарядку. Сумма инвестиций в проект уже составила около одного миллиарда долларов.