Спорткупе Ford Capri прокатилось по памятным местам в честь юбилея

Производитель опубликовал видеоролик из этого путешествия. На кадрах — 47-летнее спорткупе из личной коллекции компании. В моторном отсеке установлена V-образная «шестерка», которая за три дня съемок проехала порядка 800 километров, включая несколько кругов по трассе Зандворт.

Журналист, который управлял автомобилем все три съемочных дня, сказал, что популярность Ford Capri легко объясняется тем, как ощущали себя владельцы этого автомобиля.