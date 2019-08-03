Спорткупе Ford Capri прокатилось по памятным местам в честь юбилея

Отправной точкой маршрута стала историческая родина Capri, немецкий город Кёльн, далее он поехал к горам Эйфель, где тестировали предсерийный прототип еще до запуска массовых продаж, а оттуда на гоночные трассы Бельгии и Голландии, что в свое время «Капри» одерживал победы.
Производитель опубликовал видеоролик из этого путешествия. На кадрах — 47-летнее спорткупе из личной коллекции компании. В моторном отсеке установлена V-образная «шестерка», которая за три дня съемок проехала порядка 800 километров, включая несколько кругов по трассе Зандворт.
Журналист, который управлял автомобилем все три съемочных дня, сказал, что популярность Ford Capri легко объясняется тем, как ощущали себя владельцы этого автомобиля.
«Capri – автомобиль, который позволял обычному мужчине начать жить своей мечтой. Он заставлял вас чувствовать себя гораздо лучше, когда вы находились за рулем, и делает это до сих пор».
Накануне в Сеть выложили пятиминутный ролик, в который уместили 60-летнюю историю знаковых автомобилей Ferrari. Начинается видео с классического Ferrari 250 GTO, а завершается недавно представленным супергибридом SF90 Stradale, мощность которого достигает 1000 лошадиных сил.