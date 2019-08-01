60-летнюю эволюции Ferrari уместили в пять минут

Далее идет модель 288 GTO 1984 года, которая была выпущена тиражом в 272 экземпляра. Именно эта двухдверка легла в основу культовой заднеприводной берлинетты F40, которая стала последним автомобилем, выпущенным при жизни основателя марки Энцо Феррари.

Ferrari Enzo 2003 года стал первым автомобилем с компьютерным управлением, а через 10 лет компания совершила еще один скачок вперед и выпустила гибридный 963-сильный LaFerrari с задним приводом и огромным количеством датчиков и электронных систем помощи и управления.