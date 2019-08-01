60-летнюю эволюции Ferrari уместили в пять минут

Видео опубликовали на YouTube-канале Cars Evolution. Оно начинается с Ferrari 250 GTO, который в августе прошлого года установил рекорд и стал самым дорогим автомобилем, когда-либо проданном на аукционе. Финальная стоимость суперкара составила 48,4 миллиона долларов, а еще один экземпляр потом приобрели в частном порядке за 80 миллионов долларов.
Далее идет модель 288 GTO 1984 года, которая была выпущена тиражом в 272 экземпляра. Именно эта двухдверка легла в основу культовой заднеприводной берлинетты F40, которая стала последним автомобилем, выпущенным при жизни основателя марки Энцо Феррари.
Ferrari Enzo 2003 года стал первым автомобилем с компьютерным управлением, а через 10 лет компания совершила еще один скачок вперед и выпустила гибридный 963-сильный LaFerrari с задним приводом и огромным количеством датчиков и электронных систем помощи и управления.
Завершается видео недавно представленным супергибридом SF90 Stradale. Это самый мощный дорожный автомобиль, который когда-либо выпускала Ferrari. В основе силовой установки лежит битурбомотор V8 объемом четыре литра и мощностью 780 лошадиных сил. Вместе с ним работают сразу три электромотора суммарной мощностью 220 сил. Таким образом, итоговая отдача SF90 Stradale составляет 1000 лошадиных сил.
По паспорту гиперкар может разогнаться с места до 100 километров в час всего за 2,5 секунды, а до 200 километров в час ему — за 6,7 секунды. Максимальная скорость SF90 Stradale составляет 340 километров в час. К тому же новинка может передвигаться исключительно на электротяге: запаса батареи хватит на 25 километров пробега.
В противовес самому дорогому лоту, которым стал Ferrari 250 GTO, в июне этого года на торги выставили самый дешевый Ferrari в истории. Суперкар 599 попал на аукцион по цене всего 250 долларов. Всему виной довольно большие сложности с оформлением автомобиля: бывший владелец бросил его после ДТП и скрылся, и как потом выяснилось, машина не просто не была застрахована, но и никогда не стояла на учете. В итоге его выставили на продажу как металлолом с «приятным» бонусом — пачкой недоплаченных штрафов еще на 1,4 тысячи долларов.