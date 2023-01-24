Россиянам посоветовали пересесть на подержанные праворульные машины

Россиянам посоветовали пересесть на подержанные праворульные машиныЗа минувший год структура авторынка в стране кардинально поменялась
2022 год полностью изменил автомобильный рынок России. Если в предыдущие десятилетия объемы продаж в стране в среднем составляли 1,7 миллиона машин, то за прошлый год реализовали чуть больше 626 000 легковых автомобилей. Вместе с тем, из 60 мировых брендов 46 покинули наш рынок. В связи с этим сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков рассказал об актуальных сценариях, которые доступны россиянам в сфере покупки автомобилей.
В настоящее время из новых автомобилей для россиян официально доступны российские и китайские модели. Покупая автомобили, произведенные в России, придется потратить в среднем 2,3 миллиона рублей. Подобная сумма часто превышает возможности населения. Также покупатели могут приобрести машины по параллельному импорту. Сейчас по «серым» схемам завозят модели из Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и других стран. Подобный подход связан с рисками при получении конечного продукта.
Специалист советует присмотреться к возможности покупки праворульных автомобилей с пробегом, которые импортируют из Японии. Такие предложения часто оказываются выгодными в соотношении цены и качества. Однако при таком сценарии все равно придется обращаться к профессиональным продавцам, а также оценивать ремонтопригодность будущей машины в России.
Россияне всегда могут приобрести внутри страны автомобили с пробегом. Среди плюсов, очевидно, что такие машины можно подобрать на любой бюджет. Вместе с тем, продавцы нередко скрывают дефекты или неоднозначное прошлое транспортных средств. Кроме того, граждане могут в принципе отказаться от личных машин, сделав ставку в пользу общественного транспорта, такси и каршеринга.
В середине января один из крупнейших приморских дилеров рассказал, что в регионе заканчиваются запасы автомобилей. Многие продавцы держатся на плаву только благодаря параллельному импорту.