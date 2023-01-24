Россиянам посоветовали пересесть на подержанные праворульные машины

Специалист советует присмотреться к возможности покупки праворульных автомобилей с пробегом, которые импортируют из Японии. Такие предложения часто оказываются выгодными в соотношении цены и качества. Однако при таком сценарии все равно придется обращаться к профессиональным продавцам, а также оценивать ремонтопригодность будущей машины в России.

Россияне всегда могут приобрести внутри страны автомобили с пробегом. Среди плюсов, очевидно, что такие машины можно подобрать на любой бюджет. Вместе с тем, продавцы нередко скрывают дефекты или неоднозначное прошлое транспортных средств. Кроме того, граждане могут в принципе отказаться от личных машин, сделав ставку в пользу общественного транспорта, такси и каршеринга.