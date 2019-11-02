«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар

Представители ведущих автомобильных изданий Германии выбрали пятёрку претендентов среди новинок немецкого рынка. Всего на конкурс номинировали 35 моделей, в том числе по пять BMW и Mercedes-Benz, четыре Toyota, по три Audi, Volkswagen, Opel и Porsche. По условиям конкурса, номинанты должны были появиться на местном рынке в течение года с базовой ценой менее 100 тысяч евро, чтобы исключить эксклюзивные модели.
Будущий победитель — Porsche Taycan — сначала стоил более 100 тысяч евро, однако появление «доступной» версии 4S позволило жюри включить электромобиль в число претендентов.
Фото: gtspirit.com
Пятёрка лучших по версии немецких СМИ состоит из BMW 3-Series седьмого поколения, «двойников» Peugeot 208 и Opel Corsa, Porsche Taycan и новой Mazda3. Несмотря на растующую популярность кроссоверов, ни один вседорожник не попал в число финалистов.
Немецкие журналисты отмечают, что Taycan заслужил первое место за узнаваемый дизайн и выдающиеся динамические характеристики, а экологические аспекты сыграли в определении лучшего второстепенную роль. Награду от имени Porsche получал генеральный директор фирмы Оливер Блюм.
Год назад автомобилем года в Германии стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Позднее британский электромобиль завоевал титул «Лучшего автомобиля в Европе». Не исключено, что следующей весной Porsche Taycan повторит успех предшественника.