«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар

Пятёрка лучших по версии немецких СМИ состоит из BMW 3-Series седьмого поколения, «двойников» Peugeot 208 и Opel Corsa, Porsche Taycan и новой Mazda3. Несмотря на растующую популярность кроссоверов, ни один вседорожник не попал в число финалистов.

Немецкие журналисты отмечают, что Taycan заслужил первое место за узнаваемый дизайн и выдающиеся динамические характеристики, а экологические аспекты сыграли в определении лучшего второстепенную роль. Награду от имени Porsche получал генеральный директор фирмы Оливер Блюм.