У Porsche Taycan появилась «доступная» версия

Внешне самый доступный Taycan можно опознать по упрощенному дизайну 19-дюймовых дисков и чуть иному оформлению передней части. Установка та же, что и у Turbo и Turbo S: в движение электромобиль приводят два электромотора, однако их суммарная мощность составляет 530 лошадиных сил против 625 сил у Taycan Turbo. Объем аккумуляторов – 79,2 киловатт-часа, но за доплату можно установить батареи емкостью 93,4 киловатт-часа, и тогда отдача силовой установки вырастет до 571 силы.