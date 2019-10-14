У Porsche Taycan появилась «доступная» версия

Внешне самый доступный Taycan можно опознать по упрощенному дизайну 19-дюймовых дисков и чуть иному оформлению передней части. Установка та же, что и у Turbo и Turbo S: в движение электромобиль приводят два электромотора, однако их суммарная мощность составляет 530 лошадиных сил против 625 сил у Taycan Turbo. Объем аккумуляторов – 79,2 киловатт-часа, но за доплату можно установить батареи емкостью 93,4 киловатт-часа, и тогда отдача силовой установки вырастет до 571 силы.
С места до «сотни» Taycan 4S разгоняется менее чем за четыре секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. Запас хода по циклу WLTP зависит от емкости батареи и составляет 407 либо 463 километра.
Taycan S4 появится на рынке с адаптивными амортизаторами и возможностью установить в салоне пять экранов. В России электрокар можно заказать уже прямо сейчас по цене от 7 793 000 рублей. В дилерские центры машины поступят осенью 2020 года.