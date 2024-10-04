Россияне уже ощутили повышение стоимости автомобилей из-за индексации утильсбора

По мнению экспертов, повышение стоимости автомобилей в стране будет проходить постепенно, чтобы не шокировать покупателей. При этом, если в октябре ставка выросла от 75 до 80 процентов, то следующая корректировка, которая произойдет первого января 2025 года, будет в районе 10-20 процентов. Кроме того, на стоимость машин в России существенно влияют курсы валют.