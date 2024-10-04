Россияне уже ощутили повышение стоимости автомобилей из-за индексации утильсбора

Россияне уже ощутили повышение стоимости автомобилей из-за индексации утильсбораСпециалисты заявили, что процесс только начался
С начала второго осеннего месяца в России выросли цены практически на все модели Geely и BelGee от 20 до 64 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей прибавил в стоимости кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5. При этом Jaecoo J7 и Changan CS55 Plus прибавили цене сразу 100 тысяч рублей. Jetour T2 и вовсе подорожал на 250 тысяч.
По мнению экспертов, повышение стоимости автомобилей в стране будет проходить постепенно, чтобы не шокировать покупателей. При этом, если в октябре ставка выросла от 75 до 80 процентов, то следующая корректировка, которая произойдет первого января 2025 года, будет в районе 10-20 процентов. Кроме того, на стоимость машин в России существенно влияют курсы валют.
В начале октября стало известно, что с российского рынка могут уйти некоторые китайские бренды из-за повышения утильсбора. В числе таких производителей оказались Livan и FAW.