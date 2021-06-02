В России подорожали автомобили 27 марок

В список компаний, автомобили которых подорожали в мае, вошли шесть представителей массового сегмента — это Lada, которая увеличила цены на все 17 моделей на 1,3–3,1 процента, Kia (прибавка составила 0,8–4,3 процента и затронула все автомобили), Hyundai (четыре из восьми моделей подорожали на 0,8–3,0 процента), Renault (+0,8–3,7 процента на все модели), Skoda (+1,3-5,0 процента на четыре модели из шести) и Opel (+1,4–2,9 процента).

В отдельную категорию были вынесены японские автомобили. Подорожание затронуло Honda, Mazda, Subaru и Suzuki, причем последняя за май переписывала ценники дважды. Honda увеличила стоимость одной модели на 1,0–1,1 процента, у Mazda все автомобили подорожали на 1,7–3,1 процента, а у Subaru — четыре из пяти на 0,7–1,2 процента. У Suzuki дважды подорожал внедорожник Jimny: сначала на 0,5–0,6 процента, а во второй половине мая еще на 1,0-1,1 процента.

Среди китайских брендов повышение цен было зафиксировано у Haval (+1,7–2,1 процента), Chery, включая CheryExeed (+0,8–4,4 процента), Geely (+1,1–5,9 процента) и Changan (+0,6–1,5 процента). Changan стал единственной китайской маркой, которая переписала цены на все модели, в то время как остальные ограничились одной либо несколькими.

Майская волна подорожания накрыла и премиум-сегмент. Audi повысила стоимость 25 из 29 представленных на рынке моделей и их модификаций на 0,9–5,6 процента, Infiniti — на одну модель на 3,1–3,3 процента, Jaguar — на две на 1,9–4,7 процента, а Land Rover — на все на 0,8–8,3 процента.